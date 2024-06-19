Популярная британская исполнительница Адель, ранее отменившая тур из-за проблем со здоровьем , пела на концерте в Лас-Вегасе, будучи одетой в платье российского дизайнера. Образ для звезды создал модный дом путиниста Валентина Юдашкина, изготовлявшего военную форму для захватнических войск.

Адель выступила в платье Валентина Юдашкина (фото из открытых источников)

Адель не обратила внимания на этот факт и заказала платье именно в доме Юдашкина. Наряды создавали два месяца, но никто из команды Адель не интересовался позицией и работами дизайнера. Сам Юдашкин умер в прошлом году, но его бизнес-модный дом работает после его смерти.

Певица в своем Instagram выставила фото из выступления и захотела прорекламировать российский бренд. Она оставила отметку модного дома на фотографии.

"Великолепная Адель одета в индивидуальное платье от Юдашкина, созданное специально для ее 45-го концерта в Лас-Вегасе. Лаконичное изделие, отражающее ее красоту", – написано на странице бренда.

На Адель сразу полился шквал критики. Украинцы и иностранцы написали ей, что она поддержала войну, начатую русскими. В то время как в Украине ежедневно умирают люди, звезда покупает одежду у россиян, и именно так поддерживает российские войска в войне.

При этом в 2000-х Юдашкин создал униформу для русской армии. В 2012 и 2018 году он был официальным доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на так называемых выборах. Он поддерживал политику русского фаворита.

По информации пропагандистских СМИ, дочь Юдашкина – модельер Галина – несколько лет назад сбежала из России. Она уехала в Арабские Эмираты, куда и перевезла свой бизнес. Отсюда и прислали платье певице Адель.

Напомним, что "Комментарии! писали о том, что у идома певица попала в скандал из-за подарка от России.