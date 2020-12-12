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Звезда «Дневников вампира» во второй раз стала мамой

Звезда «Дневников вампира» уже воспитывает одну дочь

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Звезда «Дневников вампира» во второй раз стала мамой

Кэндис Аккола / фото: instagram.com/craccola

Актриса Кэндис Аккола, получившая большую известность благодаря роли Кэролайн Форбс в сверхъестественном сериале "Дневники вампира", во второй раз стала мамой. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Кэндис опубликовала фотографию, показав крохотную ручку своей второй дочери, которую они с мужем назвали Джозефина. Известно, что малышка родилась в первый день зимы. 

Публикация знаменитости за день собрала более 1,6 млн лайков, а поклонники актрисы не скупились за приятные слова и пожелания. "Поздравляю вашу красивую растущую семью", "Рад за вас, ребята. Она такая милая", "Вы выбрали лучшее имя для своей малышки! Поздравляю", — прокомментировали фолловеры.

Поздравили Кэндис с пополнением в семье и ее коллеги по сериалу "Дневники вампира", в частности Клэр Холт (Ребекка), Кайла Юэлл (Викки) и Майкл Маларки (Энзо).

Такой важной новостью в социальной сети поделился и муж Кэндис. Он написал, что этот год стал лучшим в его жизни, ведь на свет появилась его вторая дочь. Джо Кинг не стал скрывать малышку от публики и опубликовал милую фотографию, на которой видно ее лицо. 

Напомним, что музыкант Джо Кинг и актриса Кэндис Аккола поженились в 2014 году спустя три года отношений. Их свадьба прошла в Новом Орлеане и была в винтажном стиле. А в 2016 году актриса родила первенца — дочь Флоренс. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сентябре 2020 года второго ребенка родила актриса Клэр Холт, наиболее известна зрителям по сериалам "Дневники вампира" и "H2O: Просто добавь воды".


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