Известная певица Алла Пугачева отреклась от родной дочери

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram Пугачевой.



Пугачева и Орбакайте. Фото из открытых источников

Артистка не сделала сообщения в соцсети и ничего не опубликовала в Stories. Певица не впервые "игнорирует" публичное поздравление Орбакайте. В прошлом году поклонники тоже не увидели "теплых поздравлений" от Пугачевой в адрес старшей дочери. Хотя до того, их отношения были публичными. Впоследствии Кристина и сама перестала стесняться показывать отношения с матерью фанатам. Этой весной Орбакайте выпустила песню "Алла будет петь", в которой щемяще поздравила Примадонну. Однако это не изменило ситуации.

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В то же время поздравление Орбакайте получила от мужа Пугачевой, юмориста Максима Галкина. Под публикацией именинницы тот написал: "С днем рождения".

Вместе с тем, публично, 25 мая, к 52-летней певице обратился Филипп Киркоров. Он назвал Кристину своей "подчеркой".

"Наши отношения всегда были вопреки. Ты была падчерицей, а стала близким другом. Жизнь тебе много раз предлагала вариант отдыха в тени — места, которыми многие мечтают, места, куда многие хотят… Ты могла быть просто звездным ребенком, но нет, уже в детстве ты показала себя большим актрисой – это тот единичный случай, когда в этом мнении сошлись все: и зрители, и критики, и твои великие партнеры по экрану", — написал Киркоров в Instagram.

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