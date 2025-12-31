logo

Известная певица из Украины, молчащая о войне, стала балериной (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная певица из Украины, молчащая о войне, стала балериной (ФОТО)

Надя Мейхер не часто делится своими новыми фотографиями

31 декабря 2025, 03:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинская певица Надежда Мейхер, избегающая публичных высказываний о войне в Украине и долго не появлявшаяся в информационном пространстве, неожиданно дала о себе знать в соцсетях.

Известная певица из Украины, молчащая о войне, стала балериной (ФОТО)

Надя Мейхер (фото из открытых источников)

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram серию новых снимков, на которых предстала в нетипичном для себя образе балерины.

Никаких пояснений или подписей к фотографиям Мейхер не добавила, что уже стало привычным стилем ведения ее страницы. На фото певица выглядит эффектно и демонстрирует хорошую физическую форму. Видно, что она уделяет много внимания себе и своему облику.



Известная певица из Украины, молчащая о войне, стала балериной (ФОТО) - фото 2

На черно-белых кадрах Мэйхер позирует в черных одеждах, акцентируя внимание на своей растяжке и изяществе.

Напомним, в 2014 году после начала войны в Украине Надежда Мейхер заявляла, что надеется на мирное разрешение "конфликта", поскольку считает "россиян и украинцев братскими народами". Также она неоднократно подчеркивала, что является "аполитической".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в иконавица из Украины Надежда Мейхер сейчас находится в РФ. В сетях обнародовали доказательства этого факта.

Оказываясь, что, знакомясь со страницей любого в сети Instagram, в разделе "Информация об учетной записи" можно выяснить, где находится или где был в ближайшее время владелец страницы. Выяснил это блоггер Богдан Беспалов на собственном YouTube-канале. Если верить этой публичной информации, украинская звезда возможно находится в России или побывала там совсем недавно. Ведь муж Мейхер – бизнесмен из РФ Михаил Уржумцев. Вместе с мужем Надежда занимается воспитанием двух общих дочерей.



