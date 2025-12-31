Відома співачка з України, яка мовчить про війну, стала балериною (ФОТО)

Українська співачка Надія Мейхер, яка уникає публічних висловлювань про війну в Україні та тривалий час не з’являлася в інформаційному просторі, несподівано дала про себе знати в соцмережах.

Надя Мейхер (фото з відкритих джерел)

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію нових знімків, на яких постала в нетиповому для себе образі балерини.

Жодних пояснень чи підписів до світлин Мейхер не додала, що вже стало звичним стилем ведення її сторінки. На фото співачка має ефектний вигляд і демонструє гарну фізичну форму. Видно, що вона приділяє багато уваги собі та своїй зовнішності.

На чорно-білих кадрах Мейхер позує у чорному вбранні, акцентуючи увагу на своїй розтяжці та витонченості.

Нагадаємо, у 2014 році після початку війни в Україні Надія Мейхер заявляла, що сподівається на мирне вирішення "конфлікту", оскільки вважає "росіян і українців братніми народами". Також вона неодноразово підкреслювала, що є "аполітичною".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що виконавиця з України Надія Мейхер зараз знаходиться в РФ. В мережах оприлюднили докази цього факту.

Виявляється, що знайомлячись зі сторінкою будь-кого в мережі Instagram, у розділі "Інформація про обліковий запис" можна з'ясувати, де перебуває або де був найближчим часом власник сторінки. З’ясував це блогер Богдан Беспалов на власному YouTube-каналі. Якщо вірити цій публічній інформації, українська зірка можливо знаходиться в Росії, чи побувала там зовсім недавно. Адже чоловік Мейхер – бізнесмен з РФ Михайло Уржумцев. Разом з чоловіком Надія займається вихованням двох спільних доньок.

