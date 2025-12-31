logo_ukra

Відома співачка з України, яка мовчить про війну, стала балериною (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Відома співачка з України, яка мовчить про війну, стала балериною (ФОТО)

Надя Мейхер не часто ділиться своїми новими фотографіями

31 грудня 2025, 03:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Українська співачка Надія Мейхер, яка уникає публічних висловлювань про війну в Україні та тривалий час не з’являлася в інформаційному просторі, несподівано дала про себе знати в соцмережах.

Відома співачка з України, яка мовчить про війну, стала балериною (ФОТО)

Надя Мейхер (фото з відкритих джерел)

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію нових знімків, на яких постала в нетиповому для себе образі балерини.

Жодних пояснень чи підписів до світлин Мейхер не додала, що вже стало звичним стилем ведення її сторінки. На фото співачка має ефектний вигляд і демонструє гарну фізичну форму. Видно, що вона приділяє багато уваги собі та своїй зовнішності.

Відома співачка з України, яка мовчить про війну, стала балериною (ФОТО) - фото 2

На чорно-білих кадрах Мейхер позує у чорному вбранні, акцентуючи увагу на своїй розтяжці та витонченості.

Нагадаємо, у 2014 році після початку війни в Україні Надія Мейхер заявляла, що сподівається на мирне вирішення "конфлікту", оскільки вважає "росіян і українців братніми народами". Також вона неодноразово підкреслювала, що є "аполітичною".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що виконавиця з України  Надія Мейхер  зараз знаходиться в РФ. В мережах  оприлюднили докази цього факту.

Виявляється, що знайомлячись зі сторінкою  будь-кого  в мережі  Instagram, у  розділі "Інформація про обліковий запис" можна  з'ясувати, де перебуває або де був найближчим часом   власник  сторінки. З’ясував це  блогер  Богдан Беспалов на власному YouTube-каналі. Якщо вірити цій публічній інформації,  українська зірка  можливо  знаходиться  в Росії, чи  побувала там зовсім недавно.  Адже чоловік  Мейхер  – бізнесмен з РФ Михайло Уржумцев. Разом з чоловіком Надія  займається  вихованням двох спільних доньок. 

 



