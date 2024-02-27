Известная певица попала в скандал из-за подарка от России: о чем идет речь

Исполнительница из Соединенных Штатов Лора Перголицци, имеющая сценический псевдоним LP, оскандалилась в сетях.

Певица LP (фото из открытых источников)

Недавно певица, солидарная с Украиной с начала полномасштабного вторжения, обнародовала видеоролик, где она позирует в худые с российским флагом. Она выразила благодарность русским фанам за этот подарок.

Однако вскоре артистка удалила эту сторозию, потому что ее захейтили подписчики. Они требовали отменить выступления поклонницы России.

Еще активно оставляли комментарии о поступке LP. "Лучше бы вам прямиком в Москву", "Носите Россию, очень глупый выбор", "Ношу русское худые. Вы серьезно? Надеюсь, что люди отменят ваши концерты", "Можно идти за российским кораблем".

Правда, после порции критики артистка выставила свое видеообращение к фанатам. Там она сказала, что выражает поддержку украинцам.

"Я благодарна своим поклонникам со всего мира. Я знаю, что среди них много украинцев, которые являются беженцами в Балтийских странах. И я хочу, чтобы мои украинские фаны знали, как сильно я их поддерживаю и всегда поддерживала. Я люблю вас и надеюсь увидеть вас на концертах", — отметила LP.

При этом американка LP начала свою карьеру певицы в 2001 году. В то время она записала дебютный альбом "Heart-ShapedScar".

Через четыре года она создала композицию "Lost on You", принесшую ей популярность. Сингл возглавил первую строчку в хит-парадах Франции, Бельгии, Польши, Греции и Израиля.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странский певец попал в скандал в Израиле. Исполнитель из Украины ALEKSEEV попал в скандальную ситуацию. Это произошло, когда певец давал концерт в ночном клубе Тель-Авива, в Израиле.