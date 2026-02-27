logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известная певица разошлась с мужем после 20 лет в браке: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная певица разошлась с мужем после 20 лет в браке: что произошло

Пинк и Кэри Харт в январе отпраздновали годовщину

27 февраля 2026, 03:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Американская певица Pink (Алиша Мур) и ее муж, бывший мотогонщик Кэри Харт, прекратили отношения вскоре после двадцатой годовщины официального брака. У супругов двое общих детей — дочь Виллоу Сейдж (2011) и сын Джеймсона Мура (2016).

Известная певица разошлась с мужем после 20 лет в браке: что произошло

Пинк и Кэри Харт (фото из открытых источников)

Каждый год Пинк публиковала трогательные сообщения в социальных сетях, посвященные Харту по случаю годовщины свадьбы. Однако в январе 2026 года, когда супруги должны были отмечать 20 лет совместной жизни, певица не сделала традиционного поздравления. Это вызвало предположение о проблемах в отношениях Алиши.

Инсайдер, приближенный к паре, рассказал изданию People, что речь идет не просто о сложном периоде в браке — супруги уже разошлись. В то же время, официально Пинк и Кэри не спешат объявлять о разрыве, а их представители пока воздерживаются от каких-либо комментариев для прессы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семье голливудских звезд Эштона Катчера и Милы Куни с, вероятно, появились серьезные трудности. Причиной напряжения называют чрезмерную занятость актера бизнесом, из-за чего между супругами постепенно растет дистанция.

По информации Radar Online, 47-летний Катчер в последние годы значительно отошел от классической актерской карьеры и сконцентрировался на инвестициях и работе в технологическом секторе. Он входит в совет директоров международной сети элитных клубов Soho House, который является частью крупного бизнес-консорциума с миллиардными оборотами. По оценкам, общее состояние актера может приближаться к 200 миллионам долларов.

Хотя Катчер и не покидает кинематограф окончательно – в частности, в 2026 году он появится в сериале FX The Beauty – источники утверждают, что его главные интересы сейчас лежат далеко за пределами Голливуда. Инсайдеры отмечают: актер настолько погрузился в бизнес-среду, что удалился не только от светской тусовки, но и от близкого круга друзей семьи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/pink-carey-hart-separate-after-20-years-marriage-source-exclusive-11915415
Теги:

Новости

Все новости