Известная певица разошлась с мужем после 20 лет в браке: что произошло

Американская певица Pink (Алиша Мур) и ее муж, бывший мотогонщик Кэри Харт, прекратили отношения вскоре после двадцатой годовщины официального брака. У супругов двое общих детей — дочь Виллоу Сейдж (2011) и сын Джеймсона Мура (2016).

Пинк и Кэри Харт (фото из открытых источников)

Каждый год Пинк публиковала трогательные сообщения в социальных сетях, посвященные Харту по случаю годовщины свадьбы. Однако в январе 2026 года, когда супруги должны были отмечать 20 лет совместной жизни, певица не сделала традиционного поздравления. Это вызвало предположение о проблемах в отношениях Алиши.

Инсайдер, приближенный к паре, рассказал изданию People, что речь идет не просто о сложном периоде в браке — супруги уже разошлись. В то же время, официально Пинк и Кэри не спешат объявлять о разрыве, а их представители пока воздерживаются от каких-либо комментариев для прессы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семье голливудских звезд Эштона Катчера и Милы Куни с, вероятно, появились серьезные трудности. Причиной напряжения называют чрезмерную занятость актера бизнесом, из-за чего между супругами постепенно растет дистанция.

По информации Radar Online, 47-летний Катчер в последние годы значительно отошел от классической актерской карьеры и сконцентрировался на инвестициях и работе в технологическом секторе. Он входит в совет директоров международной сети элитных клубов Soho House, который является частью крупного бизнес-консорциума с миллиардными оборотами. По оценкам, общее состояние актера может приближаться к 200 миллионам долларов.

Хотя Катчер и не покидает кинематограф окончательно – в частности, в 2026 году он появится в сериале FX The Beauty – источники утверждают, что его главные интересы сейчас лежат далеко за пределами Голливуда. Инсайдеры отмечают: актер настолько погрузился в бизнес-среду, что удалился не только от светской тусовки, но и от близкого круга друзей семьи.