Відома співачка розійшлася з чоловіком після 20 років у шлюбі: що сталося

Американська співачка Pink (Аліша Мур) та її чоловік, колишній мотогонщик Кері Харт, припинили стосунки невдовзі після двадцятої річниці свого офіційного шлюбу. Подружжя має двох спільних дітей — доньку Віллоу Сейдж (2011) і сина Джеймсона Мура (2016).

Пінк і Кері Харт (фото з відкритих джерел)

Щороку Пінк публікувала зворушливі дописи в соціальних мережах, присвячені Харту з нагоди річниці весілля. Проте у січні 2026 року, коли подружжя мало відзначати 20 років спільного життя, співачка не зробила традиційного привітання. Це викликало припущення про негаразди у стосунках Аліші.

Інсайдер, наближений до пари, розповів виданню People, що йдеться не просто про складний період у шлюбі — подружжя вже розійшлося. Водночас офіційно Пінк і Кері не поспішають оголошувати про розрив, а їхні представники наразі утримуються від будь-яких коментарів для преси.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у родині голлівудських зірок Ештона Катчера та Міли Куніс, імовірно, з’явилися серйозні труднощі. Причиною напруження називають надмірну зайнятість актора бізнесом, через що між подружжям поступово зростає дистанція.

За інформацією Radar Online, 47-річний Катчер останніми роками значно відійшов від класичної акторської кар’єри й зосередився на інвестиціях та роботі в технологічному секторі. Він входить до ради директорів міжнародної мережі елітних клубів Soho House, яка є частиною великого бізнес-консорціуму з мільярдними оборотами. За оцінками, загальний статок актора може наближатися до 200 мільйонів доларів.

Хоча Катчер і не залишає кінематограф остаточно — зокрема, у 2026 році він з’явиться в серіалі FX The Beauty — джерела стверджують, що його головні інтереси нині лежать далеко за межами Голлівуду. Інсайдери зазначають: актор настільки занурився у бізнес-середовище, що віддалився не лише від світської тусовки, а й від близького кола друзів сім’ї.