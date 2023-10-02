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Известная певица родом из Украины получила российский паспорт

Anna Asti молчит о войне и продолжает строить бизнес в стране-агрессоре

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая украинка, исполнительница Anna Asti, что родилась в городе Черкассы, несколько лет назад избрала сторону зла. В последнее время она живет в российской столице и стремительно устраивает там свою карьеру, пишет "УНИАН"

Известная певица родом из Украины получила российский паспорт

Anna Asti (фото из открытых источников)

Теперь появилась информация, что у бывшей жительницы Украины окончательно есть российский паспорт. Получить его певице оказалось не сложно, потому что несколько лет назад она вышла замуж за жителя РФ Станислава.


Заслуживает внимания тот факт, что в 2021 году Анна Дзюба согласилась на интервью, которое брала Ксения Собчак, где она вспомнила свой украинский паспорт. В то время молодая певица выразила позицию, что ее все устроило, потому что после свадебных торжеств она получила разрешение на временное проживание в РФ. Затем Анна оформляла вид на жительство.

Менять паспорт Украины на паспорт РФ звезда не спешила. Отвечая на вопрос Ксении Собчак, Анна объяснила, что в Украине живут ее родные, по этой причине она хочет время от времени гостить на родине и иметь прекрасную возможность посетить маму.

Теперь Анна Асти все же решилась на то, чтобы сменить паспорт. Очевидно, эти изменения в ее жизни связаны с российским полномасштабным вторжением в Украину, об этом бывшая украинская звезда предпочитает молчать и сейчас. При этом она выпустила новый альбом для аудитории РФ, занимается бизнесом, уже работает ее салон красоты и также бар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины готовится получить паспорт РФ . Родившаяся в Киеве исполнительница Любовь Успенская уже немало времени выступает и проживает в Москве. Оказалось, что все эти годы артистка была без российского паспорта, вскоре она его получит. О военном вторжении на территорию своей страны Успенская молчит.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/anna-asti-ukrainskaya-pevica-poluchila-pasport-rf-12412236.html
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