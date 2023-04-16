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Известная певица "с концами" уехала из страны и "молчит" о войне

В последний раз Мейхер делилась мыслями еще летом

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница из Украины Надежда Мейхер, которая уже давно "исчезла из радаров" и ничего не пишет на своей странице в соцсетях, покинула Украину. Как рассказал блогер Богдан Беспалов, экс-участник группы "ВИА Гра" уехала уже "с концами".

Известная певица "с концами" уехала из страны и "молчит" о войне

Надежда Мейхер (фото из открытых источников)

"Она исчезла, ничего не комментирует... По соседству с Олегом Винником живет она, в Германии. По соседству, я имею в виду, не в плане, что у них там квартиры рядом. А то, что они в одной стране, с концами туда переехала Мейхер", — рассказал блогер в видео на собственномYouTube-канале.


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Мейхер "умолчала" о полномасштабном военном вторжении РФ в Украину еще летом. В то время певица обнародовала свое последнее сообщение в социальных сетях. Текст с мнениями певицы о внутренних изменениях. Дальше не было никакой информации, новые фотографии и видеоролики появляются на другой странице – магазин одежды от Мейхер, где она сама рекламирует свою одежду.

"Я хочу верить, что ты полностью с Украиной и ты даже не задумываешься о том, чтобы заигрывать как-то со своей гражданской позицией в сторону страны болот. Но твое молчание никак не украшает штрих к твоему портрету", — подытожил Богдан Беспалов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у идома украинская певица ответила , будет ли переводить свои песни на украинский. Тина Кароль призналась, что не будет делать перевод своих русскоязычных хитов. Но петь эти песни она тоже не будет. С начала военного вторжения звезда уже не поет свои русские хиты, хотя их у нее много. Сейчас Кароль исполняет песни только на украинском языке. Отвечая на вопросы представителей YouTube-канала NM, она признается, что перевести старые хиты – это очень тяжелая работа.


 



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