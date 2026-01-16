Известная певица с паспортом РФ борется за украинское гражданство

Певица Юлия Юрина из группы Yuko, имеющая российское гражданство и уже много лет пытающаяся оформить украинский паспорт, поделилась, на какой стадии сейчас находится этот процесс.

Юлия Юрина (фото из открытых источников)

В разговоре с BLIK.ua артистка рассказала, что неоднократно подавала документы в Государственную миграционную службу. Однако каждый раз ей сообщали, что пакет документов оформлен не полностью. Пока Юлия собирала недостающие справки, в ведомстве менялись правила, из-за чего процедуру приходилось начинать с самого начала.

По словам певицы, впоследствии ситуация дошла до того, что миграционники даже обнародовали у себя на Facebook информацию о том, по какой процедуре Юлия Юрина может получить гражданство. Она отметила, что там было указано всего четыре пункта, один из которых касается государственного интереса для Украины. Для подтверждения этого критерия, по ее словам, за него должно поручиться определенное министерство — в ее случае Министерство культуры.

"Далее я уже настолько замучила миграционников, что они выложили у себя на Facebook, каким образом Юлия Юрина может получить гражданство. Там всего 4 пункта. Одним из них есть пункт о государственном интересе для Украины. И для того, чтобы доказать, что я важна для Украины, за меня должно поручиться какое-нибудь министерство. В моем случае это Министерство культуры".

Юрина также отметила, что более года назад направила официальный запрос в Минкульт. Через полгода ей ответили, что ее вопрос находится на рассмотрении так называемых заинтересованных органов и следует ожидать дальнейшего ответа. С тех пор, по ее словам, никаких новостей она так и не получила.

"С тех пор ничего нового. Я обращалась к нескольким нардепам с просьбой подать обо мне запрос в Минкульт. Некоторые из них обещали мне это сделать, чтобы сдвинуть эту историю с места. Наверное, если я физическое лицо, то меня можно проигнорировать. Если же запрос поступает уже от нардепа, то его уже невозможно проигнорировать".

Певица добавила, что последний раз пыталась выяснить ситуацию 3-4 месяца назад, а затем еще раз в декабре 2025 года. По ее словам, должностные лица Министерства культуры, с которыми она общалась по телефону, каждый раз просили позвонить позже.

"Текущее мое состояние получения гражданства — это "перезвоните завтра".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская исполнительница Анастасия Приходько снова вызвала резонанс своим заявлением, выразив симпатию к персонажам российских криминальных лент. В своем Instagram певица призналась, что ей нравятся так называемые "плохие парни".

Артистка возмутилась тем, что среди украинских звезд, по ее мнению, почти нет личностей, которые могли бы стать настоящими кумирами молодого поколения. Она вспомнила свою юность и рассказала, что тогда увлекалась героями фильмов "Брат", "Бумер" и сериала "Бригада".



"Я проснулась с мыслями о том, какие "кумиры" сейчас у молодежи. Не побоюсь сказать, что мои "кумиры" детства — это "Космос", "Ошпаренный" и Бодров! Я задумалась, а почему в моем детстве не было "крашей" из Украины? И поняла: у нас не делают одного из нас, что у нас не делают героев на экране, я на нас не делают героев на экране, я поняла, что у нас не делают героев. высказалась Приходько.