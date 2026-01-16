Известная певица с паспортом РФ борется за украинское гражданство

Рубрики
Лиля Воробьева
Певица Юлия Юрина из группы Yuko, имеющая российское гражданство и уже много лет пытающаяся оформить украинский паспорт, поделилась, на какой стадии сейчас находится этот процесс.
Юлия Юрина (фото из открытых источников)
В разговоре с BLIK.ua артистка рассказала, что неоднократно подавала документы в Государственную миграционную службу. Однако каждый раз ей сообщали, что пакет документов оформлен не полностью. Пока Юлия собирала недостающие справки, в ведомстве менялись правила, из-за чего процедуру приходилось начинать с самого начала.
По словам певицы, впоследствии ситуация дошла до того, что миграционники даже обнародовали у себя на Facebook информацию о том, по какой процедуре Юлия Юрина может получить гражданство. Она отметила, что там было указано всего четыре пункта, один из которых касается государственного интереса для Украины. Для подтверждения этого критерия, по ее словам, за него должно поручиться определенное министерство — в ее случае Министерство культуры.
Юрина также отметила, что более года назад направила официальный запрос в Минкульт. Через полгода ей ответили, что ее вопрос находится на рассмотрении так называемых заинтересованных органов и следует ожидать дальнейшего ответа. С тех пор, по ее словам, никаких новостей она так и не получила.
Певица добавила, что последний раз пыталась выяснить ситуацию 3-4 месяца назад, а затем еще раз в декабре 2025 года. По ее словам, должностные лица Министерства культуры, с которыми она общалась по телефону, каждый раз просили позвонить позже.
