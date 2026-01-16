Відома співачка з паспортом РФ бореться за українське громадянство

Співачка Юлія Юріна з гурту Yuko, яка має російське громадянство та вже багато років намагається оформити український паспорт, поділилася, на якій стадії нині перебуває цей процес.

Юлія Юріна (фото з відкритих джерел)

У розмові з BLIK.ua артистка розповіла, що неодноразово подавала документи до Державної міграційної служби. Проте щоразу їй повідомляли, що пакет документів оформлений не повністю. Поки Юлія збирала відсутні довідки, у відомстві змінювалися правила, через що процедуру доводилося починати з самого початку.

За словами співачки, згодом ситуація дійшла до того, що міграційники навіть оприлюднили у себе на Facebook інформацію про те, за якою процедурою саме Юлія Юріна може отримати громадянство. Вона зазначила, що там було вказано лише чотири пункти, один із яких стосується державного інтересу для України. Для підтвердження цього критерію, за її словами, за неї має поручитися певне міністерство — у її випадку Міністерство культури.

"Далі я вже настільки замучила міграційників, що вони виклали у себе на Facebook, яким чином Юлія Юріна може отримати громадянство. Там усього 4 пункти. Одним із них є пункт про державний інтерес для України. І для того, щоб довести, що я важлива для України, за мене має поручитися якесь міністерство. У моєму випадку це Міністерство культури".

Юріна також зазначила, що більше ніж рік тому направила офіційний запит до Мінкульту. Через пів року їй відповіли, що її питання перебуває на розгляді так званих зацікавлених органів і потрібно очікувати подальшої відповіді. Відтоді, за її словами, жодних новин вона так і не отримала.

"З того часу нічого нового. Я зверталася до кількох нардепів з проханням подати про мене запит у Мінкульт. Дехто з них обіцяв мені це зробити, щоб зрушити цю історію з місця. Напевно, якщо я фізична особа, то мене можна проігнорувати. Якщо ж запит надходить уже від нардепа, то його вже неможливо проігнорувати і треба дати офіційну відповідь".

Співачка додала, що востаннє намагалася з’ясувати ситуацію 3–4 місяці тому, а потім ще раз у грудні 2025 року. За її словами, посадовці Міністерства культури, з якими вона спілкувалася телефоном, щоразу просили зателефонувати пізніше.

"Поточний мій стан отримання громадянства — це "передзвоніть завтра".

