Українська співачка публічно зізналася, що захоплювалася акторами, які грали бандитів з 90-х в РФ

Лиля Воробьева
Українська виконавиця Анастасія Приходько знову викликала резонанс своєю заявою, висловивши симпатію до персонажів російських кримінальних стрічок. У своєму Instagram співачка зізналася, що їй подобаються так звані "погані хлопці".
Анастасія Приходько (фото з відкритих джерел)
Артистка обурилася тим, що серед українських зірок, на її думку, майже немає особистостей, які могли б стати справжніми кумирами для молодого покоління. Вона пригадала власну юність і розповіла, що тоді захоплювалася героями фільмів "Брат", "Бумер" та серіалу "Бригада".
Співачка зазначила, що в українському культурному середовищі тривалий час створювали надто "правильні" образи героїв, тоді як їй завжди імпонували більш зухвалі та неоднозначні персонажі. За словами Приходько, ця ситуація не змінилася і нині, тому молодь продовжує орієнтуватися на іноземних кумирів.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома українська співачка Анастасія Приходько різко висловилася щодо публічних людей, які, на її думку, провокують мовні суперечки в суспільстві. В інтерв’ю Наталії Влащенко, під час якого артистка спілкувалася російською, вона розкритикувала блогерку Олену Мандзюк.
Приходько зазначила, що подібні заяви можуть мати серйозні наслідки та навіть спровокувати внутрішній розкол у державі.