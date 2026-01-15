Українська співачка публічно зізналася, що захоплювалася акторами, які грали бандитів з 90-х в РФ

Українська виконавиця Анастасія Приходько знову викликала резонанс своєю заявою, висловивши симпатію до персонажів російських кримінальних стрічок. У своєму Instagram співачка зізналася, що їй подобаються так звані "погані хлопці".

Анастасія Приходько (фото з відкритих джерел)

Артистка обурилася тим, що серед українських зірок, на її думку, майже немає особистостей, які могли б стати справжніми кумирами для молодого покоління. Вона пригадала власну юність і розповіла, що тоді захоплювалася героями фільмів "Брат", "Бумер" та серіалу "Бригада".

"Я прокинулася з думками про те, які "кумири" зараз у молоді. Не побоюся сказати, що мої "кумири" дитинства — це "Космос", "Ошпарений" і Бодров! Я замислилася, а чому в моєму дитинстві не було "крашів" з України? І зрозуміла: у нас не роблять героїв на екрані, тому що у нас їх просто немає або носяться з одним", — висловилася Приходько.

Співачка зазначила, що в українському культурному середовищі тривалий час створювали надто "правильні" образи героїв, тоді як їй завжди імпонували більш зухвалі та неоднозначні персонажі. За словами Приходько, ця ситуація не змінилася і нині, тому молодь продовжує орієнтуватися на іноземних кумирів.

"А потім всі дивуються, чому так відбувається, що діти зараз все більше дивляться аніме, слухають BTS, західну музику і шукають "кращих" в інших країнах. А все чому? Дівчата люблять "поганих хлопців", — зробила висновок артистка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома українська співачка Анастасія Приходько різко висловилася щодо публічних людей, які, на її думку, провокують мовні суперечки в суспільстві. В інтерв’ю Наталії Влащенко, під час якого артистка спілкувалася російською, вона розкритикувала блогерку Олену Мандзюк.

Приходько зазначила, що подібні заяви можуть мати серйозні наслідки та навіть спровокувати внутрішній розкол у державі.



"Мені здається, що такі як Мандзюк, — це люди, які ведуть нашу країну до громадянської війни. Я, можливо, і грубо кажу, але це моє враження таке... І тепер кожна мало-мальськи людина вирішила, що вона — вершитель долі тієї чи іншої людини. Мені не подобається історія, коли мене намагаються змінити, зламати, змусити щось робити. І я не розумію, кому мені потрібно це доводити і для чого", — сказала співачка.