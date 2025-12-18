logo

Известная певица сообщила о смерти отца: «Лети, мой усатый ангел»
Известная певица сообщила о смерти отца: «Лети, мой усатый ангел»

Оля Цыбульская сделала трогательное сообщение в сети о потере отца

18 декабря 2025, 17:17
Автор:
Маламура Сергій

Популярная украинская исполнительница Оля Цыбульская поделилась с поклонниками трагической вестью — в ее семье произошла невосполнимая потеря.

Известная певица сообщила о смерти отца: «Лети, мой усатый ангел»

Певица Оля Цыбульская. Фото: из открытых источников

На своей странице в Instagram артистка сообщила, что из жизни ушел ее отец Павел.

Вместе с трогательным семейным фото она опубликовала эмоциональное сообщение, в котором обратилась к самому дорогому человеку и поблагодарила его за любовь и заботу.

Известная певица сообщила о смерти отца: «Лети, мой усатый ангел» - фото 2

Цыбульская вспомнила теплые общие моменты, искренний родительский юмор, музыку ABBA, под которую он любил проводить вечера на кухне, и слова, сказанные им недавно — о любви, которую он не всегда выражал, но всегда чувствовал глубоко в сердце.

"Несколько дней назад, на моем дне рождения ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я это знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Ибо настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне надолго хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем. Очень, Па. Лети, мой усатый ангел", — написала Оля Цыбульская.

Артистка призналась, что семья очень скучает по отцу и верит, что он теперь оберегает их с небес. Сообщение Ольги взволновало подписчиков, которые в комментариях выразили слова поддержки и соболезнования певице и ее близким.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале, в который попала певица Оля Цыбульская , устроив концерт в день, когда чествовали память жертв Голодомора. 22 ноября исполнительница выступала в городе Теплик Винницкой области. Это повлекло за собой волну критики в сети.

Цыбульская объяснила свою позицию, отметив, что программа шоу была специально изменена для чествования жертв. Выступление началось с минуты молчания, а часть развлекательной программы была отменена. В частности, популярная Жабка, которая обычно развлекает зрителей, появилась только к концу концерта.



Источник: https://www.instagram.com/p/DSZpDkfDey7/?hl=uk&img_index=1
