Известная певица сообщила о смерти отца: «Лети, мой усатый ангел»

Популярная украинская исполнительница Оля Цыбульская поделилась с поклонниками трагической вестью — в ее семье произошла невосполнимая потеря.

Певица Оля Цыбульская. Фото: из открытых источников

На своей странице в Instagram артистка сообщила, что из жизни ушел ее отец Павел.

Вместе с трогательным семейным фото она опубликовала эмоциональное сообщение, в котором обратилась к самому дорогому человеку и поблагодарила его за любовь и заботу.

Цыбульская вспомнила теплые общие моменты, искренний родительский юмор, музыку ABBA, под которую он любил проводить вечера на кухне, и слова, сказанные им недавно — о любви, которую он не всегда выражал, но всегда чувствовал глубоко в сердце.

"Несколько дней назад, на моем дне рождения ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я это знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Ибо настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне надолго хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем. Очень, Па. Лети, мой усатый ангел", — написала Оля Цыбульская.

Артистка призналась, что семья очень скучает по отцу и верит, что он теперь оберегает их с небес. Сообщение Ольги взволновало подписчиков, которые в комментариях выразили слова поддержки и соболезнования певице и ее близким.

