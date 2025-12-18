logo_ukra

Відома співачка повідомила про смерть батька: «Лети, мій вусатий янгол»
Відома співачка повідомила про смерть батька: «Лети, мій вусатий янгол»

Оля Цибульська зробила зворушливий допис у мережі про втрату батька

18 грудня 2025, 17:17
Популярна українська виконавиця Оля Цибульська поділилася з шанувальниками трагічною звісткою — у її родині сталася непоправна втрата.

Відома співачка повідомила про смерть батька: «Лети, мій вусатий янгол»

Співачка Оля Цибульська. Фото: з відкритих джерел

На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що з життя пішов її батько Павло.

Разом із зворушливим сімейним фото вона опублікувала емоційний допис, у якому звернулася до найдорожчої людини та подякувала їй за любов і турботу.

Цибульська згадала теплі спільні моменти, щирий батьківський гумор, музику ABBA, під яку він любив проводити вечори на кухні, та слова, сказані ним нещодавно — про любов, яку він не завжди висловлював, але завжди відчував глибоко в серці. 

"Декілька днів тому, на моєму день народження ти сказав, що рідко казав "люблю", але любиш дуже сильно. Я знаю. Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже скучаємо. Дуже, Па. Лети, мій вусатий янгол", — написала Оля Цибульська.

Артистка зізналася, що родина дуже сумує за батьком і вірить, що він тепер оберігає їх з небес. Допис Олі зворушив підписників, які у коментарях висловили слова підтримки та співчуття співачці й її близьким.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандал, у який потрапила співачка Оля Цибульська, влаштувавши концерт у день, коли вшановували пам’ять жертв Голодомору. 22 листопада виконавиця виступала в місті Теплик на Вінниччині. Це спричинило хвилю критики в мережі.

Цибульська пояснила свою позицію, зазначивши, що програма шоу була спеціально змінена для вшанування жертв. Виступ розпочався з хвилини мовчання, а частину розважальної програми було скасовано. Зокрема, популярна Жабка, яка зазвичай розважає глядачів, з’явилася лише під кінець концерту.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DSZpDkfDey7/?hl=uk&img_index=1
