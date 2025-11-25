Оля Цибульська шокувала вчинком на річницю Голодомору: деталі скандалу

22 листопада виконавиця виступала в місті Теплик на Вінниччині. Сам по собі концерт не викликав би обурення, але дата збіглася з пам’ятним днем, що і спричинило хвилю критики в мережі.

Фото: з відкритих джерел

Оля Цибульська пояснила свою позицію, зазначивши, що програма шоу була спеціально змінена для вшанування жертв. Виступ розпочався з хвилини мовчання, а частину розважальної програми було скасовано. Зокрема, популярна Жабка, яка зазвичай розважає глядачів, з’явилася лише під кінець концерту.

"Глядачам, які були в залі, пояснювати нічого не потрібно. Концерт почався з хвилини мовчання на честь жертв, розважальна Жабка не працювала на початку, частину програми ми прибрали. Під час шоу ми згадали і цивільних, і військових жертв", — пояснила співачка.

Вона додала, що в умовах повномасштабної війни переносити концерти дуже складно. Постійні відключення світла та обстріли ускладнюють організацію, а отримання дозволів на проведення заходів часто стає непростим завданням. На думку Олі Цибульської, в сучасних умовах практично кожен день можна вважати Днем пам’яті, тому вибір дати концерту не був легким.

"Я розумію обурення людей, коли вони не були присутні на концерті і бачать усе зі сторони. Прошу вас зрозуміти мене. У нинішніх умовах, з війною, постійними відключеннями, дозволами, які дають або не дають, переносами концертів — дуже складно обирати дати. І який зараз день, що не можна вважати Днем пам’яті?" — підсумувала артистка.

