Известная путинистка в РФ готовится к смерти и озвучила свое последнее желание

Лиля Воробьева
Мать одиозной поклонницы Путина и войны против Украины Марии Шукшиной – актриса Лидия Федосеева-Шукшина – озвучила свое последнее желание перед смертью.
Лидия Федосеева-Шукшина (фото из открытых источников)
Как сообщают российские СМИ, Федосеева-Шукшина мечтает, чтобы ее дочери – ярая поклонница войны Мария и ее сестра Ольга – наконец-то помирились.
Известно, что Мария Шукшин фактически оставила мать и сестру без имущества. В частности, она отобрала у матери просторную квартиру в центре Москвы, а также жилье в Санкт-Петербурге, проданное впоследствии дочерью актрисы Анной, бодибилдеркой.
Другая дочь Федосеевой-Шукшиной сейчас живет в скромной однокомнатной квартире и финансово поддерживает мать. Она неоднократно обвиняла Марию в мошенничестве и воровстве, давая многочисленные интервью.
