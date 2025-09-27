Мать одиозной поклонницы Путина и войны против Украины Марии Шукшиной – актриса Лидия Федосеева-Шукшина – озвучила свое последнее желание перед смертью.

Лидия Федосеева-Шукшина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Федосеева-Шукшина мечтает, чтобы ее дочери – ярая поклонница войны Мария и ее сестра Ольга – наконец-то помирились.

Известно, что Мария Шукшин фактически оставила мать и сестру без имущества. В частности, она отобрала у матери просторную квартиру в центре Москвы, а также жилье в Санкт-Петербурге, проданное впоследствии дочерью актрисы Анной, бодибилдеркой.

Другая дочь Федосеевой-Шукшиной сейчас живет в скромной однокомнатной квартире и финансово поддерживает мать. Она неоднократно обвиняла Марию в мошенничестве и воровстве, давая многочисленные интервью.

"Это моя боль. Мое единственное и последнее желание – чтобы девушки помирились. Маша звонит, Аня совсем с нами не общается. Я каждый день вспоминаю всех своих внуков, а их у меня много… Выписала на бумажке все их имена и дни рождения. Жаль, что они не дружат друг с другом. Я не снимаю с себя ответственности и беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, только молюсь за всех своих детей", – призналась старая Шукшина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного путинистка приготовилась к собственной смерти. Мать путинистки Марии Шукшиной, активно поддерживающей террористические действия Путина и вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что готова к своей смерти.

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, о состоянии матери рассказала ее дочь Ольга Шукшина, которая уже более десяти лет ухаживает за тяжелобольной женщиной.

"Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю из бумажки, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, Слава Богу, но когда я знаю точно, что говорит.

