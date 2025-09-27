Рубрики
Мати одіозної прихильниці Путіна та війни проти України Марії Шукшиної – акторка Лідія Федосєєва-Шукшина – озвучила своє останнє бажання перед смертю.
Лідія Федосєєва-Шукшина (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські ЗМІ, Федосєєва-Шукшина мріє, аби її доньки – затята прихильниця війни Марія та її сестра Ольга – нарешті помирилися.
Відомо, що Марія Шукшина фактично залишила матір та сестру без майна. Зокрема, вона відібрала у матері простору квартиру в центрі Москви, а також житло в Санкт-Петербурзі, яке згодом продала дочка акторки Анна, бодібілдерка.
Натомість інша дочка Федосєєвої-Шукшиної нині мешкає у скромній однокімнатній квартирі та фінансово підтримує матір. Вона неодноразово звинувачувала Марію у шахрайстві та крадіжці, даючи численні інтерв’ю.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома путіністка приготувалася до власної смерті. Мати путіністки Марії Шукшиної, яка активно підтримує терористичні дії Путіна та вторгнення Росії в Україну, актриса Лідія Федосєєва-Шукшина заявила, що готова до своєї смерті.Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, про стан матері розповіла її дочка Ольга Шукшина, яка вже понад десять років доглядає за тяжкохворою жінкою.