Мати одіозної прихильниці Путіна та війни проти України Марії Шукшиної – акторка Лідія Федосєєва-Шукшина – озвучила своє останнє бажання перед смертю.

Лідія Федосєєва-Шукшина (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські ЗМІ, Федосєєва-Шукшина мріє, аби її доньки – затята прихильниця війни Марія та її сестра Ольга – нарешті помирилися.

Відомо, що Марія Шукшина фактично залишила матір та сестру без майна. Зокрема, вона відібрала у матері простору квартиру в центрі Москви, а також житло в Санкт-Петербурзі, яке згодом продала дочка акторки Анна, бодібілдерка.

Натомість інша дочка Федосєєвої-Шукшиної нині мешкає у скромній однокімнатній квартирі та фінансово підтримує матір. Вона неодноразово звинувачувала Марію у шахрайстві та крадіжці, даючи численні інтерв’ю.

"Це мій біль. Моє єдине й останнє бажання – щоб дівчата помирилися. Маша дзвонить, Аня зовсім із нами не спілкується. Я щодня згадую всіх своїх онуків, а їх у мене багато… Виписала на папірці всі їхні імена та дні народження. Шкода, що вони не дружать між собою. Я не знімаю з себе відповідальності й беру всю провину на себе. Але я вже така слабка фізично, що нічого не можу вдіяти, лише молюся за всіх своїх дітей", – зізналася стара Шукшина.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома путіністка приготувалася до власної смерті. Мати путіністки Марії Шукшиної, яка активно підтримує терористичні дії Путіна та вторгнення Росії в Україну, актриса Лідія Федосєєва-Шукшина заявила, що готова до своєї смерті.

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, про стан матері розповіла її дочка Ольга Шукшина, яка вже понад десять років доглядає за тяжкохворою жінкою.

"Я закрила вклад на 900 тисяч рублів і передала його дочці Маші на свій похорон. Якщо на день моєї смерті на рахунках залишиться в сукупності мільйон рублів, то заповідаю його своїй дочці Ользі. Читаю з папірця, бо хочу нічого не забути. Пам'ять є, Слава Богу, але коли я знаю точно, що говорити", – зазначила Шукшина на відео.

