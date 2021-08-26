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Известная российская актриса кино пошла в монастырь: почему знаменитость приняла такое решение (ФОТО)

Актриса снялась более чем в 200 фильмах

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева

Любимая актриса многих наших соотечественников, звезда советского кинематографа, которая известна всем по фильмам "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Соломенная шляпка", "Бумбараш" и "Чародеи" Екатерина Васильева оставила актерскую карьеру, отказалась от светской жизни и стала монахиней. Об этом написала ее подруга и тоже известная прима российского кинематографа и сцены Мария Шукшина.

Известная российская актриса кино пошла в монастырь: почему знаменитость приняла такое решение (ФОТО)

Екатерина Васильева ушла в монастырь (фото из открытых источников)

Она опубликовала фото бывшей коллеги в социальной сети уже в скромной монашеской одежде.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах", — именно так подписано фото.

Известная российская актриса кино пошла в монастырь: почему знаменитость приняла такое решение (ФОТО) - фото 2

Екатерина Васильева  всю свою сознательную жизнь посвятил советскому кинематографу и сцене. Кроме известных кинокартин, снялась еще в 200 кинофильмах. Очень долго играла в составе ведущих актерских трупп российской столицы: театра имени Ермоловой, работала также в московском "Современнике" и МХАТе.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что сын известной украинской артистки постригся в монахи. Известная украинская певица призналась, что ее сын стал монахом. Нина Матвиенко рассказала, что ее старший сын Иван длительное время говорил, что хочет стать монахом. По словам певицы, он много раз ездил с группами людей и своим младшим братом в разные монастыри. Певица призналась, что ее сын всегда идет до конца. Но, если бы они с его отцом не дали своего благословения и не поддержали его в этом решении, он не стал бы тогда монахом. Но они все же решили благословить Ивана, ведь знают, что у него — сильная вера и благодаря его молитвам, в их семье все хорошо. Также Нина Митрофановна рассказала, что Иван помогает мастерам реставрировать старинный храм. Певица также решила присоединиться к этому доброму делу материально.


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Источник: https://t.me/mariashukshina/1122
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