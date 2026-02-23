Известная российская певица из-за украинских флагов исчезла со сцены и переехала в другую страну

Рубрики
Лиля Воробьева
Российская певица Земфира, ранее высказывавшаяся против террористической войны РФ против Украины, внезапно исчезла из публичного пространства. Как сообщают российские СМИ, артистка испугалась проявлений поддержки Украины на своих концертах и решила приостановить карьеру.
Земфира решила переехать из Парижа, где жила в последнее время, в Лондон. Также певица планирует на определенный период отказаться от выступлений и совершить паузу в публичной жизни. В то же время, по данным СМИ, причиной внезапного творческого отпуска может быть желание обезопасить себя перед российскими властями и дистанцироваться от темы поддержки Украины.
Как утверждают инсайдеры, Земфира сознательно отказалась от масштабных сольных выступлений, а для корпоративных концертов выдвинула почти невыполнимые условия. Кроме гонорара в 150 тыс. евро и перелета частным джетом, исполнительница планирует проверять связи заказчиков с РФ.
После начала полномасштабного вторжения в 2022 году певица неоднократно выступала против войны. Во время концертов в рамках мирового тура она произносила антивоенные речи, заявляя, что ее страна "уничтожает Украину и саму себя". Вскоре после начала боевых действий артистка покинула Россию и переехала во Францию. Позже она была признана иностранным агентом, однако она не согласилась с этим статусом и заявила, что продолжает платить налоги в РФ, тем самым спонсируя войну против Украины. Также певица продемонстрировала свое отношение к украинскому флагу, когда "с каменным лицом подняла его и, не разворачивая, забрала за кулис" во время концерта на Кипре.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская и узбекская исполнительница Наргиз Закирова , которая долгое время строила карьеру в стране-агрессоре, но после начала войны заняла четкую проукраинскую позицию, высказалась о своем отношении к идеологу украинского национализма Степану Бандере, портрет которого она написала. Об этом певица рассказала в интервью, обнародованном на YouTube-канале "И грянул Грэм".
Артистка подчеркнула, что для нее Бандера является олицетворением свободы.