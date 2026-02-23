Известная российская певица из-за украинских флагов исчезла со сцены и переехала в другую страну

Российская певица Земфира, ранее высказывавшаяся против террористической войны РФ против Украины, внезапно исчезла из публичного пространства. Как сообщают российские СМИ, артистка испугалась проявлений поддержки Украины на своих концертах и решила приостановить карьеру.

Земфира (фото из открытых источников)

Земфира решила переехать из Парижа, где жила в последнее время, в Лондон. Также певица планирует на определенный период отказаться от выступлений и совершить паузу в публичной жизни. В то же время, по данным СМИ, причиной внезапного творческого отпуска может быть желание обезопасить себя перед российскими властями и дистанцироваться от темы поддержки Украины.

"Певица боится, что ее могут задержать и депортировать в Россию, где якобы арестуют за желто-синие флаги на концертах, оппозиционные плакаты и другое антироссийское", — сообщают российские СМИ.

Как утверждают инсайдеры, Земфира сознательно отказалась от масштабных сольных выступлений, а для корпоративных концертов выдвинула почти невыполнимые условия. Кроме гонорара в 150 тыс. евро и перелета частным джетом, исполнительница планирует проверять связи заказчиков с РФ.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году певица неоднократно выступала против войны. Во время концертов в рамках мирового тура она произносила антивоенные речи, заявляя, что ее страна "уничтожает Украину и саму себя". Вскоре после начала боевых действий артистка покинула Россию и переехала во Францию. Позже она была признана иностранным агентом, однако она не согласилась с этим статусом и заявила, что продолжает платить налоги в РФ, тем самым спонсируя войну против Украины. Также певица продемонстрировала свое отношение к украинскому флагу, когда "с каменным лицом подняла его и, не разворачивая, забрала за кулис" во время концерта на Кипре.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская и узбекская исполнительница Наргиз Закирова , которая долгое время строила карьеру в стране-агрессоре, но после начала войны заняла четкую проукраинскую позицию, высказалась о своем отношении к идеологу украинского национализма Степану Бандере, портрет которого она написала. Об этом певица рассказала в интервью, обнародованном на YouTube-канале "И грянул Грэм".

Артистка подчеркнула, что для нее Бандера является олицетворением свободы.