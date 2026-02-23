Відома російська співачка через українські прапори зникла зі сцени і переїхала в іншу країну

Російська співачка Земфіра, яка раніше висловлювалася проти терористичної війни РФ проти України, раптово зникла з публічного простору. Як повідомляють російські ЗМІ, артистка злякалася проявів підтримки України на своїх концертах і вирішила призупинити кар’єру.

Земфіра (фото з відкритих джерел)

Земфіра вирішила переїхати з Париж, де жила останнім часом, до Лондон. Також співачка планує на певний період відмовитися від виступів і зробити паузу в публічному житті. Водночас, за даними ЗМІ, причиною раптової творчої відпустки може бути бажання убезпечити себе перед російською владою та дистанціюватися від теми підтримки України.

"Співачка боїться, що її можуть затримати і депортувати до Росії, де нібито заарештують за жовто-сині прапори на концертах, опозиційні плакати та інше антиросійське", — повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджують інсайдери, Земфіра свідомо відмовилася від масштабних сольних виступів, а для корпоративних концертів висунула майже нездійсненні умови. Окрім гонорару у 150 тис. євро та перельоту приватним джетом, виконавиця нібито планує перевіряти зв’язки замовників із РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році співачка неодноразово виступала проти війни. Під час концертів у межах світового туру вона виголошувала антивоєнні промови, заявляючи, що її країна "знищує Україну і саму себе". Невдовзі після початку бойових дій артистка залишила Росію та переїхала до Франції. Пізніше її визнали іноземним агентом, однак вона не погодилася з цим статусом і заявила, що продовжує сплачувати податки в РФ, тим самим спонсоруючи війну проти України. Також співачка продемонструвала своє ставлення до українського прапора, коли "з кам'яним обличчям підняла його і, не розгортаючи, забрала за лаштунки" під час концерту на Кіпрі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська та узбецька виконавиця Наргіз Закірова, яка тривалий час будувала кар’єру в країні-агресорі, але після початку війни зайняла чітку проукраїнську позицію, висловилася про своє ставлення до ідеолога українського націоналізму Степана Бандери, портрет якого вона набила у вигляді татуювання на нозі. Про це співачка розповіла в інтерв’ю, оприлюдненому на YouTube-каналі "І грянув Грем".

Артистка наголосила, що для неї Бандера є уособленням свободи.