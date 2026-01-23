logo_ukra

Російська співачка зробила заяву про Бандеру

Наргіз Закірова Співачка, яка раніше працювала у РФ, переїхала до США та засудила російську агресію

23 січня 2026, 22:55
Автор:
Лиля Воробьева

 Російська та узбецька виконавиця Наргіз Закірова, яка тривалий час будувала кар’єру в країні-агресорі, але після початку війни зайняла чітку проукраїнську позицію, висловилася про своє ставлення до ідеолога українського націоналізму Степана Бандери, портрет якого вона набила у вигляді татуювання на нозі. Про це співачка розповіла в інтерв’ю, оприлюдненому на YouTube-каналі "І грянув Грем".

Російська співачка зробила заяву про Бандеру

Наргіз Закірова (фото з відкритих джерел)

Артистка наголосила, що для неї Бандера є уособленням свободи.

"Я його асоціюю з собою. Як би хто не трактував його особистість, якогось однозначного уявлення про те, що він фашист, – цього немає ні в історії, ніде. Я, повірте, робила дуже багато досліджень, копала історії, пов'язані з цією людиною", – сказала Наргіз.

Вона також зізналася, що постать Бандери їй надзвичайно близька на внутрішньому рівні.

"Я людина дуже радикальна, і свободи та незалежності я буду домагатися за будь-яку ціну, чого б мені це не коштувало", – підкреслила співачка.

Варто зазначити, що у 2024 році Наргіз Закірова показала у соціальних мережах нове татуювання. На її нозі з’явився портрет Степана Бандери разом із прапором ОУН. Також відомо, що артистка відкрито засудила криваву війну Росії та неодноразово заявляла про свою підтримку України.

Російська співачка зробила заяву про Бандеру - фото 2

Наргіз Закірова, яка давно публічно відмовилася від усього російського та стала громадянкою США, нещодавно виступила з концертом у Маямі. Під час виступу вона просто на сцені загорнулася у синьо-жовтий прапор і висловила підтримку всім українцям у війні проти російських окупантів. Співачка виголосила "Слава Україні!", а глядачі в залі відповіли "Героям слава!" та подякували їй за чітку позицію.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що найбільш татуйована жінка Австралії показала своє обличчя без тату. Модель і блогерка Ембер Люк, відома як "найбільш татуйована жінка Австралії", приголомшила підписників. Цього разу не новими татуюваннями, а майже повною їх відсутністю, принаймні на обличчі. 30-річна інфлюенсерка опублікувала в Instagram фото "до" і "після", на яких її обличчя замасковане щільним макіяжем, що приховав численні татуювання.

 



