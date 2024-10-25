Известная российская певица покинула США

Российская певица Кристина Орбакайте, которая не высказалась против вторжения России в Украину, однако уклонилась от концертов в России и выбрала жить в США, сообщила своим поклонникам, что сейчас находится на острове Бали.

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Орбакайте поделилась моментами своего путешествия вместе с мужем, Михаилом Земцовым, сочетая отдых и гастроли. Певица показала вид с балкона роскошной виллы в городе Убуд.

Как отмечают российские медиа, Убуд часто является местом отдыха и проживания для россиян, отправляющихся за пределы страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Пугачевой и Орбакайте хотят забрать имущество у РФ. Российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте активно занимаются продажей своей недвижимости в России после того, как покинули страну в 2022 году и переехали жить за границу.

Как сообщают российские СМИ, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев выразил возмущение тем, что артистки могут продавать свою недвижимость в Москве. Он заявил, что эта собственность была приобретена на деньги из российского бюджета и что Пугачеву и Орбакайте следовало лишить такой возможности. Журавлев также назвал их "перебежчиками и предателями".

Также "Комментарии" писали о том, что известная российская певица лишается своего имущества . Российская певица Кристина Орбакайте, уехавшая из России в США после начала полномасштабного вторжения в Украину, планирует продать две элитные квартиры в Москве общей стоимостью 400 миллионов рублей. Как сообщают российские СМИ, квартиры расположены в жилом комплексе "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Этот ЖК имеет развитую инфраструктуру, включая фитнес-центр, салон красоты, автомойку и шиномонтаж.

