logo

BTC/USD

67049.37

ETH/USD

2483.98

LTC/USD

70.74

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известная российская певица покинула США
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная российская певица покинула США

Кристина Орбакайте показала, где сейчас находится

25 октября 2024, 22:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Кристина Орбакайте, которая не высказалась против вторжения России в Украину, однако уклонилась от концертов в России и выбрала жить в США, сообщила своим поклонникам, что сейчас находится на острове Бали.

Известная российская певица покинула США

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Орбакайте поделилась моментами своего путешествия вместе с мужем, Михаилом Земцовым, сочетая отдых и гастроли. Певица показала вид с балкона роскошной виллы в городе Убуд.

Как отмечают российские медиа, Убуд часто является местом отдыха и проживания для россиян, отправляющихся за пределы страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Пугачевой и Орбакайте хотят забрать имущество у РФ. Российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте активно занимаются продажей своей недвижимости в России после того, как покинули страну в 2022 году и переехали жить за границу.

Как сообщают российские СМИ, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев выразил возмущение тем, что артистки могут продавать свою недвижимость в Москве. Он заявил, что эта собственность была приобретена на деньги из российского бюджета и что Пугачеву и Орбакайте следовало лишить такой возможности. Журавлев также назвал их "перебежчиками и предателями".

Также "Комментарии" писали о том, что известная российская певица лишается своего имущества . Российская певица Кристина Орбакайте, уехавшая из России в США после начала полномасштабного вторжения в Украину, планирует продать две элитные квартиры в Москве общей стоимостью 400 миллионов рублей. Как сообщают российские СМИ, квартиры расположены в жилом комплексе "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Этот ЖК имеет развитую инфраструктуру, включая фитнес-центр, салон красоты, автомойку и шиномонтаж.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/orbakaite_k/
Теги:

Новости

Все новости