Известная телеведущая эмоционально высказалась о певице, отказавшейся от украинского паспорта

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала ситуацию вокруг певицы-предательницы Елизаветы Иванцев, более известной под сценическим именем Елка.

Екатерина Осадчая (фото из открытых источников)

Недавно родившаяся в Ужгороде артистка окончательно порвала связи с Украиной и отказалась от украинского гражданства. По неофициальной информации, на такой шаг Елка решилась в преддверии брака с другим украинским исполнителем — Рожденом Ануси из Одессы, который остался жить и работать в стране-агрессоре. Эта новость повлекла за собой волну возмущения среди украинцев, и Екатерина Осадча также высказала свою позицию.

"Читаю второй день о Елке и ее отказе от гражданства... А никого не удивило, что она выходит замуж за одессита Рождена Ануси — участника "Голоса" и когда-то "Холостяка"? Меня из этих событий удивила друга — двое украинцев встретились на болотах и родились". в своем Instagram.

Стоит отметить, что Елка стала известна благодаря песням "Прованс" и "На большом воздушном слое". В течение многих лет певица строила карьеру как в Украине, так и в России, однако в настоящее время полностью сосредоточилась на деятельности в стране-агрессоре и избегает любых публичных заявлений о преступлениях врага.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские медиа заговорили о возможных отношениях между певицей украинского происхождения Елизаветой Иванцев, известной под сценическим именем Елка, и одесситом Рожденом Ануси, который после начала полномасштабной войны фактически встал на сторону России.

В то же время российские СМИ утверждают, что Иванцев якобы вышла замуж именно с Рожденом Ануси, с которым находилась в отношениях несколько лет. По их информации, пара сейчас живет в Москве. Рожден Ануси родился в Одессе и стал известен широкой публике после участия в шоу "Голос країни". В 2018 году он также был главным героем восьмого сезона романтического реалити "Холостяк". После полномасштабного вторжения РФ в Украину Анус публично не высказывался по поводу войны и преступлений российской армии.

