Відома телеведуча емоційно висловилася про співачку, яка відмовилася від українського паспорту

Відома українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала ситуацію навколо співачки-зрадниці Єлизавети Іванців, більш відомої під сценічним ім’ям Йолка.

Катерина Осадча (фото з відкритих джерел)

Нещодавно артистка, яка народилася в Ужгороді, остаточно порвала зв’язки з Україною та відмовилася від українського громадянства. За неофіційною інформацією, на такий крок Йолка зважилася напередодні шлюбу з іншим українським виконавцем — Рожденом Анусі з Одеси, який залишився жити та працювати в країні-агресорці. Ця новина спричинила хвилю обурення серед українців, і Катерина Осадча також висловила свою позицію.

"Читаю другий день про Йолку і її відмову від громадянства... А нікого не здивувало, що вона виходить заміж за одесита Рождєна Анусі — учасника "Голосу" і колись "Холостяка"? Мене з цих двох подій здивувала друга — двоє українців зустрілися на болотах і породичалися на тлі відмови від батьківщини... Десь так", — написала ведуча у своєму Instagram.

Варто зазначити, що Йолка стала відомою завдяки пісням "Прованс" та "На большом воздушном шаре". Протягом багатьох років співачка будувала кар’єру як в Україні, так і в Росії, однак нині повністю зосередилася на діяльності в країні-агресорці та уникає будь-яких публічних заяв про злочини ворога.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські медіа заговорили про можливі стосунки між співачкою українського походження Єлизаветою Іванців, відомою під сценічним ім’ям Йолка, та одеситом Рожденом Анусі, який після початку повномасштабної війни фактично став на бік Росії.

Водночас російські ЗМІ стверджують, що Іванців нібито одружилася саме з Рожденом Анусі, з яким перебувала у стосунках кілька років. За їхньою інформацією, пара нині мешкає в Москві. Рожден Анусі народився в Одесі та став відомим широкій публіці після участі в шоу "Голос країни". У 2018 році він також був головним героєм восьмого сезону романтичного реаліті "Холостяк". Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анусі публічно не висловлювався щодо війни та злочинів російської армії.

