Таємницю розкрито: співачка з Ужгорода у Росії вийшла заміж за відомого шоумена з Одеси

Російські медіа заговорили про можливі стосунки між співачкою українського походження Єлизаветою Іванців, відомою під сценічним ім’ям Йолка, та одеситом Рожденом Анусі, який після початку повномасштабної війни фактично став на бік Росії.

Йолка та Рожден Анусі (фото з відкритих джерел)

Водночас російські ЗМІ стверджують, що Іванців нібито одружилася саме з Рожденом Анусі, з яким перебувала у стосунках кілька років. За їхньою інформацією, пара нині мешкає в Москві.

Рожден Анусі народився в Одесі та став відомим широкій публіці після участі в шоу "Голос країни". У 2018 році він також був головним героєм восьмого сезону романтичного реаліті "Холостяк". Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анусі публічно не висловлювався щодо війни та злочинів російської армії.

Як писали "Коментарі" приводом для чуток стало відео до нової пісні, яке Йолка опублікувала в Instagram. У мінікліпі артистка з’являється разом із чоловіком, особу якого не розкриває. Обоє мають обручки на підмізинних пальцях. Офіційних заяв про заручини чи шлюб співачка не зробила, обмежившись емоційним підписом:

"Найспонтанніше відео в моєму житті. На дуже добру, іронічну і чесну пісню. Просто люблю, коли люди посміхаються, ось і все".

Єлизавета Іванців, більш відома під сценічним ім’ям Йолка, вже тривалий час мешкає та розвиває свою кар’єру на території Росії. Попри українське походження, співачка уникає публічних висловлювань про війну та продовжує виступати перед російською аудиторією.

Водночас у 2010 році стало відомо, що Йолка вийшла заміж за свого адміністратора Сергія Астахова. Подружжя навіть зводило спільний будинок у Підмосков’ї. Проте у 2016 році в мережі почали з’являтися чутки про розлучення Єлизавети та Сергія.

