Известная теннисистка родила от футболиста "Динамо"

27 ноября стало известно, что легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес второй раз стал отцом. У него уже есть сын, которому скоро исполнится 2 года.

Ольга Янчук. Фото: tsn.ua

Об этой радостной новости сообщила его возлюбленная – украинская теннисистка Ольга Янчук. 25-летняя девушка выложила соответствующую фотографию на своей странице в социальных сетях. Мальчик родился с весом в 3,6 килограмм и ростом — 53 см.

"Лучший день в моей жизни", — написала Янчук.





Известно, что футболист сборной Люксембурга сейчас находится у себя на родине на самоизоляции, потому что заразился коронавирусом.

Об отношениях Родригеса и Янчук общественность узнала в прошлом году, когда они признались, что встречаются. Ольга рассказала, что их познакомили общие друзья.

Ольга Янчук занимает 704-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Родригес в этом сезоне провел за "Динамо" 14 матчей и забил четыре гола.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, беременная солистка "А'Студио" вышла замуж. Кети Топурия, которая недавно рассекретила свою беременность, порадовала поклонников еще одной приятной новостью. Она вышла замуж за отца своего будущего ребенка, написав об этом на своей странице в социальных сетях.





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