Известная украинская актриса рассказала о настоящей позиции Аллы Пугачевой по отношению к Украине

Лиля Воробьева
Народная артистка Украины Людмила Смородина поделилась воспоминаниями о совместной работе с российской певицей Аллой Пугачевой во время съемок мюзикла "За двумя зайцами".
Людмила Смородина (фото из открытых источников)
В разговоре с OBOZ.UA актриса рассказала, что на съемочной площадке Пугачева вела себя корректно и уважительно по отношению к другим участникам процесса. В ленте Примадонна исполняла центральную роль Прони Прокофьевны.
"Когда мы начали сниматься, Алла Борисовна, как оказалось, заранее узнала всех актеров. Я играла одну из ее подруг, и, когда пришла на площадку, она уже знала, кто я, откуда, как правильно произносится моя фамилия. Это было очень приятно — чувствовалось уважение", — вспоминает Смородина.
После первого съемочного дня с актрисой произошел несчастный случай – она сломала ногу, однако роль за ней сохранили.
Также Людмила Смородина призналась, что положительно восприняла позицию Аллы Пугачевой после начала полномасштабной войны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , после террористического нападения РФ поддерживающая Украину, презентовала новую песню под названием "Давай просто жить". Композиция вызвала противоречивую реакцию среди россиян, а резко высказался по ней в комментарии пропагандистским росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.
В новой песне Примадонна поделилась своими переживаниями, связанными с эмиграцией, и фактически дала понять, что не рассчитывает на возвращение в Россию. В то же время артистка говорит о поиске радости в повседневной жизни и призывает просто жить.