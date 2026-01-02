logo

Известная украинская актриса рассказала о настоящей позиции Аллы Пугачевой по отношению к Украине

Людмила Смородина поделилась воспоминаниями об Алле Пугачевой.

2 января 2026, 23:12
Народная артистка Украины Людмила Смородина поделилась воспоминаниями о совместной работе с российской певицей Аллой Пугачевой во время съемок мюзикла "За двумя зайцами".

Известная украинская актриса рассказала о настоящей позиции Аллы Пугачевой по отношению к Украине

Людмила Смородина (фото из открытых источников)

В разговоре с OBOZ.UA актриса рассказала, что на съемочной площадке Пугачева вела себя корректно и уважительно по отношению к другим участникам процесса. В ленте Примадонна исполняла центральную роль Прони Прокофьевны.

"Когда мы начали сниматься, Алла Борисовна, как оказалось, заранее узнала всех актеров. Я играла одну из ее подруг, и, когда пришла на площадку, она уже знала, кто я, откуда, как правильно произносится моя фамилия. Это было очень приятно — чувствовалось уважение", — вспоминает Смородина.

После первого съемочного дня с актрисой произошел несчастный случай – она сломала ногу, однако роль за ней сохранили.

Известная украинская актриса рассказала о настоящей позиции Аллы Пугачевой по отношению к Украине - фото 2

"После первого съемочного дня я сломала ногу. В театре репетировала "Ревизора": прыгала на скакалке, зацепилась и упала. Звоню режиссеру, говорю, что в гипсе. Он от злости просто бросил трубку. Я подумала: ну один съемочный день — переснимут с другой акт. заедет машина, привезут на съемочную площадку". Я была в шоке. Потом мне рассказали, что Алла Борисовна сказала: "Как это – переснимать? У меня прекрасная подруга! Ничего переснимать не будем. Поставите ей подушечку под ногу — и она сыграет". Так и было: меня буквально носили площадкой на руках. Подставляли подушку, я отрабатывала сцену, немного отдыхала — и снова переносили. В общении Пугачева не включала никакой звездности. Режиссер захотел, чтобы я одновременно скакала на скакалке и крутила хулахуп на шее. Хорошо, что голову не сломала". Она смеялась и говорила: "Нет-нет, я для танцев — не подхожу". Ноги она берегла", — рассказала артистка.

Также Людмила Смородина призналась, что положительно восприняла позицию Аллы Пугачевой после начала полномасштабной войны.

"Когда я узнала, что Алла Борисовна уехала из России в знак протеста против войны, очень обрадовалась — значит, я в ней не ошиблась", — подытожила актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , после террористического нападения РФ поддерживающая Украину, презентовала новую песню под названием "Давай просто жить". Композиция вызвала противоречивую реакцию среди россиян, а резко высказался по ней в комментарии пропагандистским росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.

В новой песне Примадонна поделилась своими переживаниями, связанными с эмиграцией, и фактически дала понять, что не рассчитывает на возвращение в Россию. В то же время артистка говорит о поиске радости в повседневной жизни и призывает просто жить.



Источник: https://www.obozrevatel.com/shou-oboz/rezhisser-ot-zlosti-brosil-trubku-narodnaya-artistka-ukrainyi-rasskazala-o-povedenii-allyi-pugachevoj-na-semkah-novogodnego-filma-v-kieve.htm
