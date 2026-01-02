Відома українська акторка розповіла про справжню позицію Алли Пугачової щодо України

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Народна артистка України Людмила Смородіна поділилася спогадами про спільну роботу з російською співачкою Аллою Пугачовою під час зйомок мюзиклу "За двома зайцями".
Людмила Смородіна (фото з відкритих джерел)
У розмові з OBOZ.UA акторка розповіла, що на знімальному майданчику Пугачова поводилася коректно й шанобливо щодо інших учасників процесу. У стрічці Примадонна виконувала центральну роль Проні Прокопівни.
"Коли ми почали зніматися, Алла Борисівна, як виявилося, заздалегідь дізналася про всіх акторів. Я грала одну з її подруг, і, коли прийшла на майданчик, вона вже знала, хто я, звідки, як правильно вимовляється моє прізвище. Це було дуже приємно — відчувалася повага", — згадує Смородіна.
Після першого знімального дня з акторкою стався нещасний випадок — вона зламала ногу, однак роль за нею зберегли.
Також Людмила Смородіна зізналася, що позитивно сприйняла позицію Алли Пугачової після початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного нападу РФ підтримує Україну, презентувала нову пісню під назвою "Давай просто жити". Композиція спричинила суперечливу реакцію серед росіян, а різко висловився щодо неї в коментарі пропагандистським росЗМІ продюсер Йосип Пригожин.
У новій пісні Примадонна поділилася власними переживаннями, пов’язаними з еміграцією, та фактично дала зрозуміти, що не розраховує на повернення до Росії. Водночас артистка говорить про пошук радості в повсякденному житті та закликає "просто жити".