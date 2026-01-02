Відома українська акторка розповіла про справжню позицію Алли Пугачової щодо України

Народна артистка України Людмила Смородіна поділилася спогадами про спільну роботу з російською співачкою Аллою Пугачовою під час зйомок мюзиклу "За двома зайцями".

Людмила Смородіна (фото з відкритих джерел)

У розмові з OBOZ.UA акторка розповіла, що на знімальному майданчику Пугачова поводилася коректно й шанобливо щодо інших учасників процесу. У стрічці Примадонна виконувала центральну роль Проні Прокопівни.

"Коли ми почали зніматися, Алла Борисівна, як виявилося, заздалегідь дізналася про всіх акторів. Я грала одну з її подруг, і, коли прийшла на майданчик, вона вже знала, хто я, звідки, як правильно вимовляється моє прізвище. Це було дуже приємно — відчувалася повага", — згадує Смородіна.

Після першого знімального дня з акторкою стався нещасний випадок — вона зламала ногу, однак роль за нею зберегли.

"Після першого знімального дня я зламала ногу. У театрі репетирувала "Ревізора": стрибала на скакалці, зачепилася і впала. Телефоную режисерові, кажу, що в гіпсі. Він від злості просто кинув слухавку. Я подумала: ну один знімальний день — перезнімуть з іншою актрисою. Але вже незабаром мені телефонують: "Завтра за вами заїде машина, привезуть на знімальний майданчик". Я була в шоці. Потім мені розповіли, що Алла Борисівна сказала: "Як це — перезнімати? У мене прекрасна подруга! Нічого перезнімати не будемо. Поставите їй подушечку під ногу — і вона зіграє". Так і було: мене буквально носили майданчиком на руках. Підставляли подушку, я відпрацьовувала сцену, трохи відпочивала — і знову переносили. У спілкуванні Пугачова не включала ніякої зірковості. Пам'ятаю, як вона з гумором розпитувала мене: "Ну як ви так ногу зламали?" Я їй відповіла: "Режисер захотів, щоб я одночасно скакала на скакалці та крутила хулахуп на шиї. Добре, що голову не зламала". Вона сміялася і говорила: "Ні-ні, я для танців — не підходжу". Ноги вона берегла", — розповіла артистка.

Також Людмила Смородіна зізналася, що позитивно сприйняла позицію Алли Пугачової після початку повномасштабної війни.

"Коли я дізналася, що Алла Борисівна виїхала з Росії на знак протесту проти війни, дуже зраділа — значить, я в ній не помилилася", — підсумувала акторка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного нападу РФ підтримує Україну, презентувала нову пісню під назвою "Давай просто жити". Композиція спричинила суперечливу реакцію серед росіян, а різко висловився щодо неї в коментарі пропагандистським росЗМІ продюсер Йосип Пригожин.

У новій пісні Примадонна поділилася власними переживаннями, пов’язаними з еміграцією, та фактично дала зрозуміти, що не розраховує на повернення до Росії. Водночас артистка говорить про пошук радості в повсякденному житті та закликає "просто жити".

