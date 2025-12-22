Известная украинская блоггерша тайно мобилизовалась: два года скрывала службу в ВСУ

Рубрики
Соучредительница и ведущая YouTube-проекта "Эбаут" Нати Гресько впервые публично рассказала, что уже почти два года служит в Вооруженных силах Украины. О своем опыте она заговорила в интервью с Эммой Антонюк, объяснив, почему все это время не афишировала статус военнослужащего.
Нати Гресько мобилизовалась в ВСУ. Фото из открытых источников
Нати Гресько рассказала, что присоединилась к ВСУ в начале января 2024 года. По ее словам, публично говорить о своей мобилизации она не видела потребности, в частности, из-за возможного давления от общества с которым могут сталкиваться военные, которые не находятся непосредственно на передовой.
В интервью блоггер рассказала, что после начала полномасштабного вторжения некоторое время работала за границей, однако испытывала внутренний дискомфорт.
В конце концов, она вернулась в Украину, прошла базовую общевоенную подготовку и начала службу в Киеве. Недавно Гресько перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду, где сейчас отвечает за развитие медийного направления.
