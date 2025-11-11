logo_ukra

Молода співачка оголосила про мобілізацію до ЗСУ
НОВИНИ

Молода співачка оголосила про мобілізацію до ЗСУ

Виконавиця хіта "Парова машина" добровільно вступила до лав ЗСУ.

11 листопада 2025, 22:25
 Співачка та літературознавиця Ярина Квасній, яка здобула популярність у TikTok завдяки виконанню пісні "Парова машина", повідомила, що добровільно мобілізувалася до лав Збройних сил України. У розмові з OBOZ.UA дівчина зазначила, що це було її власне усвідомлене рішення.

Молода співачка оголосила про мобілізацію до ЗСУ

Ярина Квасній (фото з відкритих джерел)

за серіалом "Кріпосна", прокоментував критику, яку отримує через те, що не воює на фронті у складі Сил оборони України, незважаючи на отриману повістку. Під час подкасту з блогеркою Аліною Шаманською він зазначив, що дійсно стикається з чималою кількістю критики на свою адресу, проте вже не звертає на це уваги.

Цимбалюк підкреслив, що займається збором коштів для військових, закриває благодійні збори та виступає разом з театральною трупою, щоб відволікти людей від жахливих реалій війни. Він навів приклад, коли трупа приїхала з виставою до Дніпра, де нещодавно відбулися прильоти. Місцеві жителі подякували їм за те, що приїхали з постановкою "Кайдашева сім'я", яка допомогла людям перезавантажитися і посміятися, незважаючи на складні обставини. Цимбалюк наголосив, що всі зароблені кошти від виступів передаються військовим.

 



