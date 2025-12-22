Відома українська блогерка таємно мобілізувалася: два роки приховувала службу в ЗСУ

Співзасновниця та ведуча YouTube-проєкту "Ебаут" Наті Гресько вперше публічно розповіла, що вже майже два роки служить у Збройних силах України. Про свій досвід вона заговорила в інтерв’ю з Еммою Антонюк, пояснивши, чому весь цей час не афішувала статус військовослужбовиці.

Наті Гресько мобілізувалася в ЗСУ. Фото з відкритих джерел

Наті Гресько розповіла, що приєдналася до ЗСУ на початку січня 2024 року. За її словами, публічно говорити про свою мобілізацію вона не бачила потреби, зокрема через можливий тиск від суспільства з яким можуть стикатися військові, котрі не перебувають безпосередньо на передовій.

"Відчувається багато зневаги до людей, які не тримають конкретно зброю в руках, але які є все одно важливими. Тому я не відчувала, що в мене достатньо ресурсу, щоб читати хейт про себе, що я якось неправильно доєдналася до Сил оборони", — пояснила Гресько.

В інтерв’ю блогерка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення певний час працювала за кордоном, однак відчувала внутрішній дискомфорт.

Наті Гресько

Наті Гресько

Зрештою вона повернулася в Україну, пройшла базову загальновійськову підготовку та почала службу в Києві. Нещодавно Гресько перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади, де нині відповідає за розвиток медійного напряму.

"Спеціально обрала цю бригаду, тому що вона несправедливо і недостатньо підсвічена в медіа. У них дуже мало зовнішньої комунікації. Я розумію, що тут буде багато роботи. Мені цікаво і я розумію, як мені її робити", — пояснила Наті Гресько.

