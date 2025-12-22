logo_ukra

Відома українська блогерка таємно мобілізувалася: два роки приховувала службу в ЗСУ
Відома українська блогерка таємно мобілізувалася: два роки приховувала службу в ЗСУ

Співведуча "Ебаут" Наті Гресько вперше розповіла, чому майже два роки приховувала службу в ЗСУ та чим займається в армії.

22 грудня 2025, 10:15
Slava Kot

Співзасновниця та ведуча YouTube-проєкту "Ебаут" Наті Гресько вперше публічно розповіла, що вже майже два роки служить у Збройних силах України. Про свій досвід вона заговорила в інтерв’ю з Еммою Антонюк, пояснивши, чому весь цей час не афішувала статус військовослужбовиці.

Відома українська блогерка таємно мобілізувалася: два роки приховувала службу в ЗСУ

Наті Гресько мобілізувалася в ЗСУ. Фото з відкритих джерел

Наті Гресько розповіла, що приєдналася до ЗСУ на початку січня 2024 року. За її словами, публічно говорити про свою мобілізацію вона не бачила потреби, зокрема через можливий тиск від суспільства з яким можуть стикатися військові, котрі не перебувають безпосередньо на передовій.

"Відчувається багато зневаги до людей, які не тримають конкретно зброю в руках, але які є все одно важливими. Тому я не відчувала, що в мене достатньо ресурсу, щоб читати хейт про себе, що я якось неправильно доєдналася до Сил оборони", — пояснила Гресько.

В інтерв’ю блогерка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення певний час працювала за кордоном, однак відчувала внутрішній дискомфорт.

Відома українська блогерка таємно мобілізувалася: два роки приховувала службу в ЗСУ - фото 2

Наті Гресько

Зрештою вона повернулася в Україну, пройшла базову загальновійськову підготовку та почала службу в Києві. Нещодавно Гресько перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади, де нині відповідає за розвиток медійного напряму.

"Спеціально обрала цю бригаду, тому що вона несправедливо і недостатньо підсвічена в медіа. У них дуже мало зовнішньої комунікації. Я розумію, що тут буде багато роботи. Мені цікаво і я розумію, як мені її робити", — пояснила Наті Гресько.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що молода співачка оголосила про мобілізацію до ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що відомий комік Кирило Ганін мобілізувався до лав ЗСУ.



