Известная украинская фотомодель во второй раз станет мамой: Алла Костромичева поделилась радостным известием

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Instagram звезды.

Алла Костромичева беременна второй раз. Фото из открытых источников

Щемящее фото Костромичева поделилась с подписчиками. Опубликовала фотографию модель, символически в День матери. На фото у звезды виден уже немалый живот. Так что, очевидно, она станет мамой еще одного ребенка, очень скоро.

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Украинская фотомодель состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. Вместе они воспитывают семилетнего сына Сальваторе. Но уже скоро их семья станет еще больше.

"Нас благословили вторым ребенком. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы ты родился в лучшем мире", – написала Алла, под фотографией в своем Instagram.

Что интересно впервые о беременности Костромичевой заговорили месяц назад. Тогда звезда позировала на фотосессии, рекламируя капроновые колготки. Поклонники сразу же заметили у Аллы округлый животик. Однако до официального заявления пополнения в семье фотомодели удалось держать все в тайне.

Звезда, не единственная среди украинских моделей, которые в период полномасштабной войны отважились на материнство. Среди них и ее теска и коллега Алла Григорьева-Бейлина. О рождении первенца она сообщила летом 2022 года.

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