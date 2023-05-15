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Известная украинская фотомодель во второй раз станет мамой: Алла Костромичева поделилась радостным известием

Фотомодель и ведущая шоу «Супермодель по-украински» Алла Костромичева официально заявила, что ждет ребенка. Она почувствует радость материнства во второй раз

сегодня, 10:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Instagram звезды.

Известная украинская фотомодель во второй раз станет мамой: Алла Костромичева поделилась радостным известием

Алла Костромичева беременна второй раз. Фото из открытых источников

Щемящее фото Костромичева поделилась с подписчиками. Опубликовала фотографию модель, символически в День матери. На фото у звезды виден уже немалый живот. Так что, очевидно, она станет мамой еще одного ребенка, очень скоро.


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Украинская фотомодель состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. Вместе они воспитывают семилетнего сына Сальваторе. Но уже скоро их семья станет еще больше.

"Нас благословили вторым ребенком. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы ты родился в лучшем мире", – написала Алла, под фотографией в своем Instagram.

Что интересно впервые о беременности Костромичевой заговорили месяц назад. Тогда звезда позировала на фотосессии, рекламируя капроновые колготки. Поклонники сразу же заметили у Аллы округлый животик. Однако до официального заявления пополнения в семье фотомодели удалось держать все в тайне.

Звезда, не единственная среди украинских моделей, которые в период полномасштабной войны отважились на материнство. Среди них и ее теска и коллега Алла Григорьева-Бейлина. О рождении первенца она сообщила летом 2022 года.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу и исчезла: куда сбежала звезда Голливуда Эмбер Херд уехала из США после громкого судебного проигрыша Джонни Деппу. После проигрыша по делу о клевете Эмбер Херд исчезла из виду общественности.

Напомним, "Комментарии" писали, — Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару: Громкой свадьбы не будет! Актриса Ирина Сопонару рассказала в интервью сайту "Комментарии", почему до сих пор не замужем, почему постоянно думает о детях и на какие деньги сейчас живет.

 

 



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