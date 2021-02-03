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Известная украинская певица лечилась в США от рака: звезда рассказала о симптомах и стоимости лечения (ВИДЕО)

Знаменитость рассказала, после какого симптома она решила обратиться в больницу

сегодня, 15:45
Автор:

Мокрик Анастасия

Украинская певица и актриса Оксана Грицай, более известная под псевдонимом Мика Ньютон, в одном из интервью рассказала о своём лечении онкологии в США. Некоторое время назад певице диагностировали рак яичника в одной из украинских клиник.

Известная украинская певица лечилась в США от рака: звезда рассказала о симптомах и стоимости лечения (ВИДЕО)

Мика Ньютон лечилась в США от рака - фото: из открытых источников

Звезда рассказала о том, какие симптомы заставили её обратиться в больницу и пройти обследование. Первое, на что певица обратила внимание, это на вздутие живота. Изначально она всё списывала на свою вредную привычку пить кофе на голодный желудок, но даже отказавшись от этого, состояние не улучшилось. В больнице девушке сделали УЗД и обнаружили кисту. Затем Мика сдала некоторые анализы и после этого ей сообщили, что у неё рак яичника.

Первая её операция прошла в Украине, а вот все последующие уже заграницей. Девушка призналась, что большую часть суммы на лечение покрыла её страховка. Её стоимость, по словам Мики, составила 770 долларов в месяц. Некоторую сумму ей таки пришлось доплачивать, но она была уже незначительной.

На сегодняшний день состояние девушки в норме. Она отметила, что в течение нескольких лет ей нужно будет регулярно проходить обследования. Певица также заявила, что вернувшись после операции в Украину, она загорелась идеей открыть в нашей стране фонд помощи людям, которые борются с онкологией.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что артист Бабкин, у которого медики диагностировали редкое заболевание обратился к украинцам накануне сложной операции, а также о том, что 58-летняя Деми Мур шокировала своих фанатов сменой внешности.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1ddKLJF4q5Q&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
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