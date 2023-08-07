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Известная украинская певица находится в России: блоггер заявил, что нашел доказательства (ФОТО)

Оказалось, информация о пребывании Мейхера лежит на поверхности

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Исполнительница из Украины Надежда Мейхер сейчас находится в РФ. В сетях обнародовали доказательства этого факта.

Известная украинская певица находится в России: блоггер заявил, что нашел доказательства (ФОТО)

Надежда Мейхер (фото из открытых источников)

Оказываясь, что, знакомясь со страницей любого в сети Instagram, в разделе "Информация об учетной записи" можно выяснить, где находится или где был в ближайшее время владелец страницы. Выяснил это блоггер Богдан Беспалов на собственном YouTube-канале.


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Если верить этой публичной информации, украинская звезда возможно находится в России или побывала там совсем недавно. Ведь муж Мейхер – бизнесмен из РФ Михаил Уржумцев. Вместе с мужем Надежда занимается воспитанием двух общих дочерей.

Известная украинская певица находится в России: блоггер заявил, что нашел доказательства (ФОТО) - фото 2

Бывшая украинка не дает информации, где находится. 5 августа Надежда Мейхер давала концерты в Болгарии, перед этим находилась на территории Германии и Италии .

При этом звезда после начала войны заявила, что общается только на украинском языке и говорила о преступлениях захватчиков и своих планах по реализации благотворительных инициатив. Затем Мейхер на несколько месяцев пропала из социальной сети, вернулась весной, представив там свой собственный бренд.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мейхер "с концами" уехала из страны и "умолчала" о войне. Исполнительница из Украины Надежда Мейхер, которая уже давно "исчезла из радаров" и ничего не пишет на своей странице в соцсетях, покинула Украину. Как рассказал блогер Богдан Беспалов, экс-участник группы "ВИА Гра" уехала уже "с концами".

Мейхер "умолчала" о полномасштабном военном вторжении РФ в Украину еще летом. В то время певица обнародовала свое последнее сообщение в социальных сетях. Текст с мнениями певицы о внутренних изменениях. Дальше не было никакой информации.
 



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