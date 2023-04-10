Известная украинская певица ответила, будет ли переводить свои песни на украинский



















Тина Кароль призналась, что не будет делать перевод своих русскоязычных хитов. Но петь эти песни она тоже не будет.

Тина Кароль (фото из открытых источников)

С начала военного вторжения звезда уже не поет свои российские хиты, хотя их у нее много. Сейчас Кароль исполняет песни только на украинском языке. Отвечая на вопросы представителей YouTube-канала NM, она признается, что перевести старые хиты – это очень тяжелая работа.

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При этом исполнительница рассказала, что ей нравится идея других коллег, которые перевели собственные русскоязычные песни и в результате имеют мило звучные треки. Как утверждает звезда, сейчас "на полке" перед ней собраны хиты на русском, но не все из них можно перевести.

При этом она не запрещает желающим сделать попытку перевода ее песен, ничего не будет против.

"Сама я не буду этого делать, пока я не собираюсь", — сказала звезда.

Как только Тина перестала петь хиты на русском, она осталась без части поклонников. Ибо многие любили их, но Кароль об этом не беспокоится. Она объяснила, что это ее собственное решение в информационной войне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Тина Кароль назвала известного режиссера "уродом". Украинская певица резко ответила на критику украинского режиссера Олега Бондарчука в свой адрес. Ранее режиссер в интервью на YouTube-канале DOROTYE высказал свое мнение о творчестве певицы. Поэтому свою точку зрения по поводу комментариев Кароль высказала в частном сообщении для своего фан-аккаунта. В интервью Олег Бондарчук рассказал, что ему приходилось сотрудничать с певицей, но их творческие пути разошлись. Ему очень не понравились методы работы Кароль, когда он продюсировал фильм "Сила любви и голоса" и работал с певицей на детском проекте "Голос".