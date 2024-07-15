Известная украинская певица попала в крупный языковой скандал

Украинская певица Гайтана, недавно подвергшая критике за публикацию в соцсетях на русском языке, выступила в столице Кыргызстана Бишкеке с русскоязычными песнями. Как сообщает Музвар, даже в афише концерта не было упоминаний о песнях на украинском языке.

Певица Гайтана (фото из открытых источников)

"Дева Гайтана, голос 2000-х Украины, выбирает не поддерживать свою страну своими выступлениями, а едет в Бишкек, где поет русскоязычные хиты. Выбор как минимум непонятный. В соцсетях певицы об этом тишина. В описании концерта об украинских хитах даже речь не идет. Когда ты можешь быть девственницей только в тотальном молчании, — сообщает Музвар.

В настоящее время певица не прокомментировала эту ситуацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странская блоггерша-миллионница попала в скандал из-за российского сериала о бандитах и гопниках. В Украине некоторые блоггеры продолжают продвигать "русский мир", популяризируя новый российский криминальный сериал "Слово пацана", посвященный молодежным группировкам Казани в конце 1980-х годов. В очередной скандал, связанный с сериалом, попала известная блоггерша-миллионница.

Об этом рассказывает журналист Константин Андриюк. Он обращает внимание на новый TikTok блоггера "Симбочки", отнятый под звуки из российского сериала. В частности, в кадре присутствует парень блоггера — исполнитель Парфенюк, пробовавший свои силы в Нацотборе на конкурс Евровидения.

Журналист и многие пользователи обвиняют девушку в хайпе на сериале, снятом в стране-агрессорке. Но Симбочка объяснила, что вроде бы не знала, откуда взялась звуковая дорожка, которую она использовала в видеоролике.





