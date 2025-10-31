Известная украинская певица призналась, что ее дети говорят по-русски

Известная украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась по поводу публичных людей, которые, по ее мнению, провоцируют языковые споры в обществе. В интервью Натальи Влащенко, во время которого артистка общалась по-русски, она раскритиковала блогершу Елену Мандзюк.

Анастасия Приходько (фото из открытых источников)

Приходько отметила, что подобные заявления могут иметь серьезные последствия и спровоцировать внутренний раскол в государстве.

"Мне кажется, что такие как Мандзюк, — это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне. Я, возможно, и грубо говорю, но это мое впечатление такое... И теперь каждый мало-мальски человек решил, что он — вершитель судьбы того или иного человека. Мне не нравится история, когда меня пытаются изменить, сломать, заставить мне что-то делать, и я и мне." певица.

Анастасия также призналась, что ее дети говорят по-русски. По ее словам, это помогает детям-переселенцам, которые учатся вместе с ними и еще не владеют украинским, скорее адаптироваться.

"Мои дети говорят на русском языке. В моей ОТГ только 8 тысяч переселенцев. В классы моих детей приходят такие же дети, которые, к сожалению, не владеют украинским языком... Я пытаюсь объединить, ведь для меня и Харьков, и Львов — это все моя страна", — поделилась артистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что музыкант группы "Без ограничений" Сергей Танчинец высказал свое мнение об украинизации. Он утверждает, что не надо ломать людей и заставлять их уже говорить по-украински.

"Я был сторонником ласковой украинизации, сейчас я являюсь сторонником менее ласковой украинизации. У меня нет ни желания, ни уверенности в том, что людей нужно ломать через колено, даже сейчас", — рассказал лидер группы в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

По мнению музыканта, нужно создавать согражданам такие условия, чтобы они добровольно хотели говорить на украинском языке. Еще, по его мнению, решить эту проблему в нашей стране могут помочь известные личности.



