Известная украинская певица призналась, что ее дети говорят по-русски

Лиля Воробьева
Известная украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась по поводу публичных людей, которые, по ее мнению, провоцируют языковые споры в обществе. В интервью Натальи Влащенко, во время которого артистка общалась по-русски, она раскритиковала блогершу Елену Мандзюк.
Анастасия Приходько (фото из открытых источников)
Приходько отметила, что подобные заявления могут иметь серьезные последствия и спровоцировать внутренний раскол в государстве.
Анастасия также призналась, что ее дети говорят по-русски. По ее словам, это помогает детям-переселенцам, которые учатся вместе с ними и еще не владеют украинским, скорее адаптироваться.
"Мои дети говорят на русском языке. В моей ОТГ только 8 тысяч переселенцев. В классы моих детей приходят такие же дети, которые, к сожалению, не владеют украинским языком... Я пытаюсь объединить, ведь для меня и Харьков, и Львов — это все моя страна", — поделилась артистка.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что музыкант группы "Без ограничений" Сергей Танчинец высказал свое мнение об украинизации. Он утверждает, что не надо ломать людей и заставлять их уже говорить по-украински.