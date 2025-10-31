Відома українська співачка зізналася, що її діти говорять російською

Рубрики
Лиля Воробьева
Відома українська співачка Анастасія Приходько різко висловилася щодо публічних людей, які, на її думку, провокують мовні суперечки в суспільстві. В інтерв’ю Наталії Влащенко, під час якого артистка спілкувалася російською, вона розкритикувала блогерку Олену Мандзюк.
Анастасія Приходько (фото з відкритих джерел)
Приходько зазначила, що подібні заяви можуть мати серйозні наслідки та навіть спровокувати внутрішній розкол у державі.
Анастасія також зізналася, що її діти розмовляють російською мовою. За її словами, це допомагає дітям-переселенцям, які навчаються разом із ними та ще не володіють українською, швидше адаптуватися.
"Мої діти говорять російською мовою. У моїй ОТГ тільки 8 тисяч переселенців. У класи моїх дітей приходять такі самі діти, які, на жаль, не володіють українською мовою... Я намагаюся об’єднати, адже для мене і Харків, і Львів — це все моя країна", — поділилася артистка.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що музикант групи "Без обмежень" Сергій Танчинець висловив свою думку про українізацію. Він стверджує, що не треба ламати людей і примушувати їх вже говорити українською.
За думкою музиканта, потрібно створювати співгромадянам такі умови, щоб вони добровільно мали бажання говорити українською мовою. Ще, за його переконанням, вирішити цю проблему в нашій країні можуть допомогти відомі особистості.