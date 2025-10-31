logo_ukra

Відома українська співачка зізналася, що її діти говорять російською
commentss НОВИНИ Всі новини

Відома українська співачка зізналася, що її діти говорять російською

Анастасія Приходько висловилася з приводу "мовного питання".

31 жовтня 2025, 22:55
 Відома українська співачка Анастасія Приходько різко висловилася щодо публічних людей, які, на її думку, провокують мовні суперечки в суспільстві. В інтерв’ю Наталії Влащенко, під час якого артистка спілкувалася російською, вона розкритикувала блогерку Олену Мандзюк.

Анастасія Приходько (фото з відкритих джерел)

Приходько зазначила, що подібні заяви можуть мати серйозні наслідки та навіть спровокувати внутрішній розкол у державі.

"Мені здається, що такі як Мандзюк, — це люди, які ведуть нашу країну до громадянської війни. Я, можливо, і грубо кажу, але це моє враження таке... І тепер кожна мало-мальськи людина вирішила, що вона — вершитель долі тієї чи іншої людини. Мені не подобається історія, коли мене намагаються змінити, зламати, змусити щось робити. І я не розумію, кому мені потрібно це доводити і для чого", — сказала співачка.

Анастасія також зізналася, що її діти розмовляють російською мовою. За її словами, це допомагає дітям-переселенцям, які навчаються разом із ними та ще не володіють українською, швидше адаптуватися.

"Мої діти говорять російською мовою. У моїй ОТГ тільки 8 тисяч переселенців. У класи моїх дітей приходять такі самі діти, які, на жаль, не володіють українською мовою... Я намагаюся об’єднати, адже для мене і Харків, і Львів — це все моя країна", — поділилася артистка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  музикант групи  "Без обмежень" Сергій Танчинець висловив свою думку   про українізацію.  Він  стверджує, що не  треба  ламати людей і  примушувати їх  вже говорити  українською.

"Я був прихильником ласкавої українізації, зараз я є прихильником менш ласкавої українізації. У мене немає ні бажання, ні впевненості в тому, що людей потрібно ламати через коліно, навіть зараз", -  розповів лідер гурту в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

 За думкою музиканта,  потрібно створювати  співгромадянам такі умови, щоб вони  добровільно мали бажання  говорити  українською мовою. Ще, за його переконанням, вирішити цю проблему в нашій країні  можуть  допомогти  відомі особистості.



