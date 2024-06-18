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Известная украинская певица прошла военную подготовку

Тина Кароль получила сертификат по тактической медицине

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известная украинская певица Тина Кароль недавно завершила курс по тактической медицине и военной подготовке, подчеркивая свою поддержку и готовность защищать Украину. 

Известная украинская певица прошла военную подготовку

Тина Кароль получила сертификат по тактической медицине

“Я гражданин Украины. Это мой выбор. Мой выбор Украина уже очень давно. Это не новость. Сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. И мы живем в войне. Я решила для себя, что я должна знать все: это тактическая медицина по протоколу, обращение с оружием, практика по стрельбе, использование радиосвязи, инженерная подготовка и боевое слаживание", — заявила Кароль в своем обращении через Telegram. 


Известная украинская певица прошла военную подготовку - фото 2На протяжении обучения, которое проходило под наблюдением опытных инструкторов, Тина освоила ряд важных умений, включая обращение с оружием, основы тактической медицины, стрельбу и использование радиосвязи. Обучение проходило в сотрудничестве с ветеранами "Азова".
По окончании курса певица получила сертификат, подтверждающий ее навыки и готовность к действиям в экстремальных условиях.

Реакция общественности на такие действия Кароль не заставила себя ждать. Поклонники звезды выразили свое уважение. 

Известная украинская певица прошла военную подготовку - фото 3

Напомним, что Мария Агапитова, известная актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, присоединилась к Силам обороны Украины. В прошлом году актриса уже пыталась вступить в армию, но тогда ей отказали, сказав, что "придет и ее время". Сейчас она получила возможность служить своей стране. Агапитова рассказала, что приняла решение о службе в армии не спонтанно.



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