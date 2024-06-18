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Украинская актриса присоединилась к ВСУ

От сцены к фронту: актриса национального драмтеатра присоединяется к Силам обороны

сегодня, 12:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Мария Агапитова, известная актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, присоединилась к Силам обороны Украины. В прошлом году актриса уже пыталась вступить в армию, но тогда ей отказали, сказав, что "придет и ее время". Сейчас она получила возможность служить своей стране.

Украинская актриса присоединилась к ВСУ

Украинская актриса присоединилась к ВСУ

Агапитова рассказала, что приняла решение о службе в армии не спонтанно. 

“Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет," — поделилась она.

Актриса также открыла сбор средств на необходимое оборудование, включая бронежилеты и РПС, через создание фонда поддержки.

Напомним, что известный украинский писатель и активный общественный деятель Сергей Жадан объявил о своем вступлении в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Его примеру последовал и Евгений Турчинов, участник музыкальной группы "Жадан и собаки", который также присоединился к обучению в той же бригаде. 

Ранее “Комментарии” писали, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью , что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он находился в небольшом поселке. 

"Комментарии" сообщали, что родители, имеющие трое или более несовершеннолетних детей и имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут потерять ее. Это связано с изменениями нового закона о мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Минюста.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mwEk5kKqpwVQBiCwf8faDTCqZZsU9FqFp5cz9PTB3UhAocKEHDahg2B1fiUZAMczl&id=100009761950891
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