Известная украинская певица рассказала, что помогло ей победить рак

Популярная украинская исполнительница Мика Ньютон, которая уже давно живет в Америке, призналась, с помощью чего она смогла победить рак. На своей странице в социальных сетях знаменитость выложила пост, в котором рассказала поклонникам всю правду.

Мика Ньютон. Фото: 24tv.ua

Так, Мика вспомнила, что год назад ей поставили диагноз рак яичника третьей степени, но в скором времени она узнала, что ситуацию еще можно спасти. К публикации девушка прикрепила снимок, сделанный во время лечения в больнице. Она признается, что в тот момент больше всего ее шокировала не сама новость о страшной болезни, а то, что она не сможет иметь детей.

"Год назад они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, но самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать все то, через что мы прошли ... но произошло чудо! Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, поэтому в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть", — написала певица.

Ньютон признается, что победить рак она смогла с помощью позитивных мыслей и молитв. Она добавила, что люди, которые столкнулись с этим заболеванием, не должны опускать руки, нужно верить в свое выздоровление.

Знаменитость рассказала, что даже онкологи, которые занимались ее лечением, были в приятном шоке от результата анализов. Если принять ситуацию, что произошла, как урок, а не как наказание, то в скором времени вы получите награду, уверена исполнительница.

Как сообщало издание "Комментарии", Алла Мазур призналась, какое слово ее раздражает после победы над раком. Известная украинская телеведущая Алла Мазур больше года боролась с онкологией. К счастью, ей удалось победить эту страшную болезнь. На своей странице в социальных сетях она написала, какое слово самое противное для человека, у которого рак.





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