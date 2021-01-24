Известная украинская телеведущая призналась, какой страшный диагноз ей поставили врачи

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Любовь Блажко
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, какой диагноз ей поставили врачи, когда ей было 22 года. Так, на своей странице в социальных сетях она написала, что получила приговор, что вряд ли она сможет иметь детей.
Маша Ефросинина. (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
В то время у нее был тяжелый рабочий график: в сутки Маша спала по 3-4 часа. Отсутствие какого-либо цикла привело к тому, что врачи предупредили ее о серьезной опасности.
К счастью, диагноз оказался ложным и сейчас у телеведущей с ее супругом есть двое прекрасных детей – 16-летняя дочь Нана и 6-летний сын Александр.
Добавим, что ранее Маша Ефросинина расплакалась на глазах у поклонников из-за дочери. Известно, что девочка улетела учиться в Канаду, а телеведущей очень тяжело переживать разлуку с ней, поэтому она не смогла сдержаться. Фанаты поддержали своего кумира теплыми словами и комплиментами.
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