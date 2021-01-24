Известная украинская телеведущая призналась, какой страшный диагноз ей поставили врачи

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, какой диагноз ей поставили врачи, когда ей было 22 года. Так, на своей странице в социальных сетях она написала, что получила приговор, что вряд ли она сможет иметь детей.

Маша Ефросинина. (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В то время у нее был тяжелый рабочий график: в сутки Маша спала по 3-4 часа. Отсутствие какого-либо цикла привело к тому, что врачи предупредили ее о серьезной опасности.

"Мне было 22. К тому времени я уже три года, как вела утреннее шоу. Три года, как вставала в 4:30 утра, заканчивала университет и спала по 3-4 часа в сутки. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 кг. И получила приговор, что вряд ли когда-либо забеременею", — говорится в сообщении.





К счастью, диагноз оказался ложным и сейчас у телеведущей с ее супругом есть двое прекрасных детей – 16-летняя дочь Нана и 6-летний сын Александр.



Добавим, что ранее Маша Ефросинина расплакалась на глазах у поклонников из-за дочери. Известно, что девочка улетела учиться в Канаду, а телеведущей очень тяжело переживать разлуку с ней, поэтому она не смогла сдержаться. Фанаты поддержали своего кумира теплыми словами и комплиментами.

Как сообщало издание "Комментарии", Маша Ефросинина призналась, чему ее научила работа на телевидении. 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. И ни для кого не секрет, что часто представителям этой отрасли приходится выполнять работу в прямом эфире, а значит, быть готовым к любой непредвиденной ситуации. Своими впечатлениями поделилась известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая работает на телевидении уже больше 20-ти лет.

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