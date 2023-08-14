Известная в мире украинская дирижерка попала в скандал из-за футболки с надписью Wagner Power (ФОТО)

Всемирно известная украинская музыкант и дирижер Оксана Лынив оказалась в эпицентре скандала, когда на фестивале в Германии оделась в футболку с надписью Wagner Power (в переводе с английского – "Сила Вагнера").

Оксана Лынив (фото из открытых источников)

Мероприятие было посвящено легендарному и когда-то скандальному известному немецкому композитору Рихарду Вагнеру. То есть формально речь идет не об одноименном "ЧВК" из страны-агрессора РФ во главе с путинским приспешником Евгением Пригожиным.

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Однако украинские блоггеры сочли, что Лынив "проигнорировала контексты", хотя могла бы сначала отказаться от такой футболки, четко объяснив свою позицию, но не стала этого делать.

"Это Оксана Лынив. Всемирно известная украинская дирижер, представляющая Украину в мире в футболке Wagner Power. Вы скажете "Вагнер просто писал музыку, ее одежда – ее дело, здесь очевидно не о ЧВК". Но сам, но именно игнорирование контекстов я считаю определенным знаком людоедства", — написал известный украинский блогер Остап Украинец.

"Это настолько нужно быть оторванным от украинских реалий человеком, чтобы уехать в мир представлять Украину в футболке с такой надписью", – написала известная украинская правозащитница Наталья Панченко.

Скандальный снимок в футболке Лынив со своей страницы уже удалила, а на возмущение украинцев отреагировала с помощью цитаты внучки композитора – Катариной Вагнер. Соответствующий пост появился в профиле в Facebook.

"Катарина Вагнер комментирует злоупотребление именем ее прадеда наемной группой Евгения Пригожина: "Оккупация работы Вагнера национал-социалистами была отвратительной. И когда "российская наемная армия, зверства которой невозможно превзойти, вымазывает имя Вагнера на своих кровавых флагах, то не только у меня перехватывает дыхание", – говорится в тексте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вайкуле сделало новое заявление о фанате Кремля и друге Пугачевой.