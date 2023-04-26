Известно кто купил замок Пугачевой и Галкина: новый владелец шокировал заявлением о планах на здание

Известный в РФ шоумен Стас Барецкий приобрел подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина , не поддержавших захватническое вторжение войну РФ на территорию Украины. Как рассказал новый владелец, ответ которого обнародовала " Говорит Москва", сделка уже состоялась. Русский добавил, что детали обсуждались много времени как в Израиле, так и в Прибалтике.

Замок Пугачевой и Галкина (фото из открытых источников)

Российский шоумен имеет план открытия в замке крупнейшего крематория на территории Европы.

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"Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Крупнейший крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. До него морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", — рассказал представитель российского шоу-бизнеса.

Цена сделки составляет почти 450 000 000 рублей (около 5 млн долларов).

"Еще когда она об этом заявила, я начал суетиться по поводу покупки. Потому что мне это место нравится, вообще замок хороший. Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, это 450 миллионов, плюс-минус", — продолжил Барецкий.

К слову, Стас Барецкий прославился собственными проделками на ТВ и часто любит устраивать скандалы. Еще в 2015 году шоумен, который был участником открытия памятника Путину неподалеку от Петербурга, высказался, поддерживая аннексию и присоединение Крыма к РФ. Тогда же одиозный художник организовал несколько акций, поддерживая импортозамещение и там же поджег автомобиль BMW 520. Барецкий был организатором акции у здания консульства Турции в Петербурге по введению санкций против этой страны из-за уничтожения российского Су-24 на территории Сирии.

В мае 2016 года он выступил, требуя запретить концерт Элтона Джона в Петербурге, осуждал его творчество, называемое им "дикой попсой", в частности, и гомосексуальную ориентацию певца.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пугачева внезапно вернулась в Россию .