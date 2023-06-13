Украинская певица тайно выступает для российских олигархов: что известно

Звездная певица Вера Брежнева перед началом полномасштабной войны в нашей стране пользовалась популярностью и ее выступления были востребованы в РФ. После начала военного вторжения Брежнева сразу сказала, что имеет свою проукраинскую позицию, занялась благотворительностью и начала выпускать песни на украинском языке.

Вера Брежнева (фото из открытых источников)

Иногда украинская знаменитость дает концерты за пределами Украины, но эти выступления не всегда проходят. Совсем недавно певица отменила гастроли сразу в четырех городах – Лиссабоне, Барселоне, Аликанте и Марбелье.

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Российские издания начали злорадствовать, что лишилась звезда своей популярности, не получив поддержки российских зрителей. Еще представители российских изданий даже сообщают о выступлениях Брежневой на закрытых вечеринках для российских олигархов, потому что теперь знаменитости катастрофически не хватает средств на привычную роскошную жизнь, как было до войны.

Одно из таких выступлений, как говорят, прошло на днях – состоятельные зрители остались довольны, а Вера Брежнева вернулась домой, получив 40 тыс. евро за свои песни. Других подробностей о закрытой вечеринке для избранных не появилось, а звезда или ее представители эту информацию не комментируют.

При этом, тот же источник информирует, что в России у украинской исполнительницы все еще есть два востребованных бизнеса — косметический бренд Vera by Vera Brezhneva, и люксовая одежда Myseasons.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что известная украинская певица ответила , будет ли переводить свои песни на украинский. Тина Кароль призналась, что не будет делать перевод своих русскоязычных хитов. Но петь эти песни она тоже не будет.