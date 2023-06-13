logo

BTC/USD

25889.57

ETH/USD

1740.38

LTC/USD

77.38

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Украинская певица тайно выступает для российских олигархов: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская певица тайно выступает для российских олигархов: что известно

В сети распространяется слух о том, что Брежнева вынуждена продавать свои принципы

сегодня, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Звездная певица Вера Брежнева перед началом полномасштабной войны в нашей стране пользовалась популярностью и ее выступления были востребованы в РФ. После начала военного вторжения Брежнева сразу сказала, что имеет свою проукраинскую позицию, занялась благотворительностью и начала выпускать песни на украинском языке.

Украинская певица тайно выступает для российских олигархов: что известно

Вера Брежнева (фото из открытых источников)

Иногда украинская знаменитость дает концерты за пределами Украины, но эти выступления не всегда проходят. Совсем недавно певица отменила гастроли сразу в четырех городах – Лиссабоне, Барселоне, Аликанте и Марбелье.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Российские издания начали злорадствовать, что лишилась звезда своей популярности, не получив поддержки российских зрителей. Еще представители российских изданий даже сообщают о выступлениях Брежневой на закрытых вечеринках для российских олигархов, потому что теперь знаменитости катастрофически не хватает средств на привычную роскошную жизнь, как было до войны.

Одно из таких выступлений, как говорят, прошло на днях – состоятельные зрители остались довольны, а Вера Брежнева вернулась домой, получив 40 тыс. евро за свои песни. Других подробностей о закрытой вечеринке для избранных не появилось, а звезда или ее представители эту информацию не комментируют.

При этом, тот же источник информирует, что в России у украинской исполнительницы все еще есть два востребованных бизнеса — косметический бренд Vera by Vera Brezhneva, и люксовая одежда Myseasons.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что известная  украинская певица ответила , будет ли переводить свои песни на украинский. Тина Кароль призналась, что не будет делать перевод своих русскоязычных хитов. Но петь эти песни она тоже не будет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tsargradtv/46760
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!