Известного актера из "Волка с Уолл-стрит" вместе с женой жестоко убили

Голливудский режиссер и актер Роб Райнер вместе со своей женой Мишель были убиты в своем доме, сообщает журнал People . По данным издания, после совершения преступления здание было подожжено, речь идет о попытке скрыть следы трагедии. Об этом пишет People.com

Актер Роб Райнер с женой (фото из открытых источников)

По информации СМИ, в воскресенье, 14 декабря, около 15:30 пожарная служба Лос-Анджелеса получила вызов в дом для оказания медицинской помощи. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили мертвыми 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. Источники подтверждают, что погибшими являются члены звездной семьи.

"Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер были убиты своим сыном Ником, как сообщают многочисленные источники, разговаривавшие с членами семьи", — отмечают People.

Полиция сообщает, что 32-летний Ник жив и находится под следствием. В настоящее время арестов не производилось. Роб Райнер был выдающимся американским режиссером, продюсером и актером, чья карьера включала в себя создание многих культовых голливудских фильмов, в частности "Останься со мной", "Когда Гарри встретил Салли..." и "Несколько хороших парней".

Райнер родился в Бронксе в 1947 году в семье легендарного комика Карла Райнера и актрисы Эстель Лебост. Свой путь в кино он начал с роли Майка в сериале "Все в семье", а позже получил признание в качестве режиссера и создателя фильмов, вошедших в историю мирового кино.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что номинированный на премию "Грэмми" оперный певец Джубилант Сайкс был убит ножом в собственном доме в Лос-Анджелесе в понедельник, и, по информации правоохранителей, его сына задержали по делу об этом убийстве.

Полиция отметила, что в понедельник вечером они прибыли на вызов о "нападении" в доме Сайкса в Санта-Монике после звонка на линию 911, который совершил неустановленное лицо, пишет TMZ. По данным полиции, его 31-летний сын Мика находился в доме и был арестован по подозрению в убийстве, после чего был доставлен в тюрьму округа Лос-Анджелес. Там он содержится под стражей с залогом в 2 миллиона долларов.

