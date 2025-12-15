logo_ukra

Відомого актора з "Вовка з Волл-стріт" разом із дружиною жорстоко вбили
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомого актора з "Вовка з Волл-стріт" разом із дружиною жорстоко вбили

У вбивстві підозрюють сина Роба Райнера.

15 грудня 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Голлівудський режисер і актор Роб Райнер разом із своєю дружиною Мішель були вбиті у своєму будинку, повідомляє журнал People. За даними видання, після вчинення злочину будинок було підпалено, йдеться про спробу приховати сліди трагедії. Про це пишеPeople.com

Відомого актора з "Вовка з Волл-стріт" разом із дружиною жорстоко вбили

Актор Роб Райнер з дружиною (фото з відкритих джерел)

За інформацією ЗМІ, у неділю, 14 грудня, приблизно о 15:30 пожежна служба Лос-Анджелеса отримала виклик до будинку для надання медичної допомоги. Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили мертвими 78-річного чоловіка та 68-річну жінку. Джерела підтверджують, що загиблими є члени зіркової родини.  

"Роб Райнер і його дружина Мішель Сінгер Райнер були вбиті своїм сином Ніком, як повідомляють численні джерела, які розмовляли з членами сім’ї", — зазначають People.  

Поліція повідомляє, що 32-річний Нік живий і перебуває під слідством. На даний момент арештів не проводилося.  Роб Райнер був видатним американським режисером, продюсером і актором, чия кар’єра включала створення багатьох культових голлівудських фільмів, зокрема "Залишся зі мною", "Коли Гаррі зустрів Саллі..." і "Кілька хороших хлопців".  

Райнер народився в Бронксі 1947 року в сім’ї легендарного коміка Карла Райнера та акторки Естель Лебост. Свій шлях у кіно він почав з ролі  Майка у серіалі "Все в сім’ї", а пізніше здобув визнання як режисер і творець фільмів, що увійшли в історію світового кіно.  

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  номінований на премію "Греммі" оперний співак Джубілант Сайкс був убитий ножем у власному домі в Лос-Анджелесі в понеділок, і, за інформацією правоохоронців, його сина затримали у справі про це вбивство.

Поліція зазначила, що в понеділок увечері вони прибули на виклик про "напад" у будинку Сайкса в Санта-Моніці після дзвінка на лінію 911, який зробила невстановлена особа, пише TMZ. За даними поліції, його 31-річний син Міка перебував у помешканні та був заарештований за підозрою у вбивстві, після чого його доставили до в’язниці округу Лос-Анджелес. Там він утримується під вартою із заставою у 2 мільйони доларів.

 



