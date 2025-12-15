Відомого актора з "Вовка з Волл-стріт" разом із дружиною жорстоко вбили

Голлівудський режисер і актор Роб Райнер разом із своєю дружиною Мішель були вбиті у своєму будинку, повідомляє журнал People. За даними видання, після вчинення злочину будинок було підпалено, йдеться про спробу приховати сліди трагедії. Про це пишеPeople.com

Актор Роб Райнер з дружиною (фото з відкритих джерел)

За інформацією ЗМІ, у неділю, 14 грудня, приблизно о 15:30 пожежна служба Лос-Анджелеса отримала виклик до будинку для надання медичної допомоги. Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили мертвими 78-річного чоловіка та 68-річну жінку. Джерела підтверджують, що загиблими є члени зіркової родини.

"Роб Райнер і його дружина Мішель Сінгер Райнер були вбиті своїм сином Ніком, як повідомляють численні джерела, які розмовляли з членами сім’ї", — зазначають People.

Поліція повідомляє, що 32-річний Нік живий і перебуває під слідством. На даний момент арештів не проводилося. Роб Райнер був видатним американським режисером, продюсером і актором, чия кар’єра включала створення багатьох культових голлівудських фільмів, зокрема "Залишся зі мною", "Коли Гаррі зустрів Саллі..." і "Кілька хороших хлопців".

Райнер народився в Бронксі 1947 року в сім’ї легендарного коміка Карла Райнера та акторки Естель Лебост. Свій шлях у кіно він почав з ролі Майка у серіалі "Все в сім’ї", а пізніше здобув визнання як режисер і творець фільмів, що увійшли в історію світового кіно.

