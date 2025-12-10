Відомого оперного співака зарізали у його будинку: поліція заарештувала сина

Номінований на премію "Греммі" оперний співак Джубілант Сайкс був убитий ножем у власному домі в Лос-Анджелесі в понеділок, і, за інформацією правоохоронців, його сина затримали у справі про це вбивство.

Джубілант Сайкс (фото з відкритих джерел)

Поліція зазначила, що в понеділок увечері вони прибули на виклик про "напад" у будинку Сайкса в Санта-Моніці після дзвінка на лінію 911, який зробила невстановлена особа, пише TMZ.

За даними поліції, його 31-річний син Міка перебував у помешканні та був заарештований за підозрою у вбивстві, після чого його доставили до в’язниці округу Лос-Анджелес. Там він утримується під вартою із заставою у 2 мільйони доларів.

Поліція Санта-Моніки планує передати матеріали справи до прокуратури Лос-Анджелеса для вирішення питання про висунення кримінальних обвинувачень. Мотив злочину поки що не розкривається.

Відомо, що за роки своєї видатної кар’єри Джубілант Сайкс виступав на найпрестижніших сценах США, серед яких Карнегі-холл, Голлівудська чаша та Центр Кеннеді. Артистові було 71 рік.

