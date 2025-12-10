Известного оперного певца зарезали в его доме: полиция арестовала сына

Номинированный на премию "Грэмми" оперный певец Джубилант Сайкс был убит ножом в собственном доме в Лос-Анджелесе в понедельник, и, по информации правоохранителей, его сын был задержан по делу об этом убийстве.

Степан Гига (фото из открытых источников)

Полиция отметила, что в понедельник вечером они прибыли на вызов о "нападении" в доме Сайкса в Санта-Монике после звонка на линию 911, который совершил неустановленное лицо, пишет TMZ.

По данным полиции, его 31-летний сын Мика находился в доме и был арестован по подозрению в убийстве, после чего был доставлен в тюрьму округа Лос-Анджелес. Там он содержится под стражей с залогом в 2 миллиона долларов.

Полиция Санта-Моники планирует передать материалы дела в прокуратуру Лос-Анджелеса для решения вопроса о предъявлении уголовных обвинений. Мотив преступления пока не раскрывается.

Известно, что за годы своей величайшей карьеры Джубилант Сайкс выступал на самых престижных сценах США, среди которых Карнеги-холл, Голливудская чаша и Центр Кеннеди. Артисту было 71 год.

